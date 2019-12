ADO Den Haag heeft ook zonder de opgestapte trainer Alfons Groenendijk niet weten te winnen. Het thuisduel met FC Twente eindigde zaterdag zonder doelpunten: 0-0.

Bij de thuisploeg worden de taken van Groenendijk voorlopig waargenomen door assistent Dirk Heesen. Het eerste duel onder zijn leiding was bij vlagen niet om aan te zien, al bakte ook FC Twente er weinig van.

De eerste helft van het duel had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden, want beide ploegen slaagden er niet in gevaarlijk te worden. ADO creëerde een paar halve kansjes, maar tot een schot op doel kwam de ploeg niet.

FC Twente was na een snelle uitval nog het dichtst bij een treffer, maar Keito Nakamura - die vorige week tegen Ajax nog fraai scoorde - speelde die counter zo slecht uit, dat de ADO-defensie simpel kon opruimen.

Het begin van de tweede helft was onstuimiger. Zo dwong de kleine Crysensio Summerville doelman Joël Drommel met twee kopballen tot een redding, terwijl aan de overkant Aitor Cantalapiedra de bal naast krulde.

Met Michiel Kramer in de slotfase als nieuwe spits erbij hoopte ADO nog wat te forceren. Hij leek in het 'Haags kwartiertje' voor de winnende treffer te zorgen, maar schoot vol in het gezicht van ploeggenoot Danny Bakker. Die voorkwam zo onbedoeld een zege voor zijn ploeg.

