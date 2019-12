PSV begint zaterdag ongewijzigd aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren spelen met dezelfde basis als vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-1).

Dat betekent dat onder anderen Daniel Schwaab, Ryan Thomas en Ritsu Doan opnieuw aan de aftrap verschijnen en Timo Baumgartl, Erick Gutierrez en Bruma wederom genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank.

PSV kan nog altijd niet beschikken over Jorrit Hendrix. De middenvelder liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Sporting CP (4-0) in de groepsfase van de Europa League een blessure op.

Fortuna Sittard mist Amadou Ciss. De aanvaller zit zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) wegens natrappen.

Lindhout scheidsrechter in Philips Stadion

PSV is aan een teleurstellend seizoen bezig. De ploeg heeft al dertien punten achterstand op koploper Ajax en is al uitgeschakeld in de Europa League, waardoor de druk op trainer Mark van Bommel sterk is toegenomen.

Fortuna Sittard vecht tegen degradatie. De Limburgers staan op de veertiende plaats, met vier punten voorsprong op nummer zeventien ADO Den Haag, een plek die rechtstreekse degradatie betekent naar de Keuken Kampioen Divisie.

PSV-Fortuna Sittard begint zaterdag om 19.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Frank Jansen fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadilek; Rosario, Thomas, Ihattaren; Doan, Malen, Bergwijn.

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Essers, Ninaj, Amiot, Angha; Passlack, Smeets, Tekie, Cox; Damascan, Diemers.