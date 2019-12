PSV begint zaterdag ongewijzigd aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren spelen met dezelfde basis als vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-1).

Dat betekent dat onder anderen Daniel Schwaab, Ryan Thomas en Ritsu Doan opnieuw aan de aftrap verschijnen en Timo Baumgartl, Erick Gutierrez en Bruma wederom genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank.

Trainer Mark van Bommel kan nog altijd niet beschikken over Jorrit Hendrix. De middenvelder liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Sporting CP (4-0) in de groepsfase van de Europa League een blessure op.

PSV-Fortuna Sittard begint zaterdag om 19.45 uur in het Phillips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Frank Jansen fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadilek; Rosario, Thomas, Ihattaren; Doan, Malen, Bergwijn.