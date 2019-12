Bayern München is zaterdag in de Bundesliga op de valreep tegen een nederlaag aangelopen. De regerend landskampioen ging door een strafschop in blessuretijd met 2-1 onderuit in de topper op bezoek bij koploper Borussia Mönchengladbach.

Bayern was in de eerste helft tegen Gladbach de betere ploeg en creëerde behoorlijk wat kansen. Joshua Kimmich was het dichtst bij een treffer, maar hij zag zijn poging door een ultieme reflex van Yann Sommer net niet in het doel verdwijnen.

Kort na rust was het wel raak voor Bayern. Ivan Perisic vond het net met een fraai schot uit de draai. Sommer zat nog aan de bal, maar kon zijn doel niet schoonhouden. 'Der Rekordmeister' kon niet lang genieten van de voorsprong, want elf minuten later tekende Ramy Bensebaini met een harde kopbal uit een hoekschop voor gelijkmaker.

Gladbach trok vervolgens het initiatief naar zich toe en was een aantal keren dicht bij de winnende. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar in de extra tijd kreeg de thuisploeg nog een penalty na een overtreding van Javi Martínez op Marcus Thuram. Martínez ontving zijn tweede gele kaart en Bensebaini schoot vanaf 11 meter feilloos raak.

Door de overwinning behield Gladbach de koppositie in de Bundesliga. De ploeg van coach Marco Rose heeft één punt voorsprong op nummer twee RB Leipzig. Bayern, dat zijn vierde competitienederlaag van het seizoen leed, bezet op zeven punten van de koploper de zesde plaats.

Ramy Bensebaini scoorde tweemaal namens Borussia Mönchengladbach tegen Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Dortmund haalt uit tegen Düsseldorf

In de Red Bull Arena was Leipzig met 3-1 te sterk voor het 1899 Hoffenheim van coach Alfred Schreuder. Timo Werner was twee keer trefzeker namens de thuisploeg, waarvan eenmaal uit een strafschop. Marcel Sabitzer voerde de score verder op, waarna Ermin Bicakcic de eer redde voor Hoffenheim. Jürgen Locadia bleef op de bank bij de bezoekers.

Borussia Dortmund haalde in het Signal Iduna Park met 5-0 uit tegen laagvlieger Fortuna Düsseldorf. Marco Reus en Jadon Sancho scoorden beiden twee keer en Thorgan Hazard vond eenmaal het net.

Door de overwinning klimt Dortmund naar de derde plaats. De ploeg van coach Lucien Favre heeft vijf punten achterstand op Gladbach, maar kan later op zaterdagavond nog gepasseerd worden door aartsrivaal Schalke 04. 'Die Königsblauen' gaan om 18.30 uur op bezoek bij het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Bayern werd op de ranglijst ook gepasseerd door SC Freiburg, dat met Mark Flekken onder de lat VfL Wolfsburg met 1-0 versloeg. Wout Weghorst en Jeffrey Bruma maakten de negentig minuten vol bij Wolfsburg. Jeffrey Gouweleeuw won met FC Augsburg van het FSV Mainz 05 van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste: 2-1.

Borussia Dortmund kende een eenvoudige middag tegen Fortuna Düsseldorf. (Foto: Pro Shots)

