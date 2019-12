Liverpool heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Premier League. De koploper won zelf met 0-3 op bezoek bij AFC Bournemouth en zag concurrent Manchester City in eigen huis met 0-2 verliezen van Manchester United.

Liverpool stond tegen Bournemouth halverwege al op een comfortabele 0-2-voorsprong. Alex Oxlade-Chamberlain trof doel na een geweldige lange bal van Jordan Henderson en Naby Keïta scoorde na een slim hakje van Mohamed Salah.

'The Reds' konden het daardoor na rust allemaal wat rustiger aandoen, maar liepen nog wel eenvoudig uit naar 0-3. Salah bepaalde de eindstand na een fraaie steekpass van Keita.

Bij Liverpool had Virgil van Dijk een basisplaats en kreeg Georginio Wijnaldum rust. Bij Bournemouth verscheen Nathan Aké aan de aftrap, maar hij moest zich vlak voor de 0-1 laten vervangen vanwege een hamstringblessure.

De spelers van Manchester City schreeuwen om een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Liverpool heeft veertien punten voorsprong op City

City zat tegen United geen moment lekker in het spel en keek halverwege al tegen een 0-2-achterstand aan. Marcus Rashford benutte een strafschop en Anthony Martial schoot knap raak in de korte hoek.

De regerend kampioen kwam vijf minuten voor tijd nog wel terug tot 1-2 via Nicolas Otamendi, die binnenkopte uit een hoekschop, maar daar bleef het bij, waardoor titelprolongatie ver weg is voor City.

Liverpool heeft namelijk al veertien punten voorsprong op nummer drie City. Nummer twee Leicester City heeft elf punten achterstand op Liverpool, maar gaat zondag nog op bezoek bij Aston Villa.

Chelsea ging mede door een doelpunt van Richarlison ten onder. (Foto: Pro Shots)

Chelsea verliest aansluiting met Liverpool

Nummer vier Chelsea verloor definitief de aansluiting met Liverpool. De Londenaren gingen met 3-1 onderuit bij het Everton van interim-manager Duncan Ferguson en zagen de achterstand op Liverpool vergroot worden tot zeventien punten.

Chelsea stond binnen vijf minuten al op een 1-0-achterstand door Richarlison, kwam na de 2-0 van Dominic Calvert-Lewin nog wel terug tot 2-1 via Mateo Kovacic, maar moest in de slotfase nog de 3-1 slikken van opnieuw Calvert-Lewin.

Daardoor beleefde Chelsea een slechte generale voor de cruciale thuiswedstrijd van dinsdag tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions League. De ploeg is bij een zege samen met Ajax of Valencia zeker van de knock-outfase.

Tottenham Hotspur legde Burnley op de pijnbank. (Foto: Pro Shots)

Tottenham klimt voorzichtig uit het dal

Tottenham Hotspur klimt voorzichtig uit het dal. De ploeg van de nieuwe manager José Mourinho won in eigen huis simpel met 5-0 van Burnley en steeg naar de voorlopige zesde plaats.

Tottenham leidde halverwege al met 3-0 door doelpunten van Harry Kane, Lucas Moura en Son Heung-min, die na een fraaie solo scoorde. De ploeg maakte er na rust nog 5-0 van dankzij treffers van wederom Kane en Moussa Sissoko.

Watford-Crystal Palace eindigde in een 0-0-gelijkspel. Bij Watford ontbrak Daryl Janmaat en bij Crystal Palace kreeg Jaïro Riedewald als invaller sinds lange tijd weer eens speelminuten.

