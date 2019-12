Chelsea heeft zaterdag verrassend verloren in de Premier League. De Londenaren gingen met 3-1 onderuit op bezoek bij het kwakkelende Everton.

Chelsea kwam al in de vijfde minuut op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Richarlison. De aanvaller zette de aanval zelf op en kopte uiteindelijk raak op aangeven van Djibril Sidibé.

De 'Blues' hadden daarna weliswaar een veldoverwicht, maar zagen in de 49e minuut de achterstand verdubbeld worden dankzij een treffer van Dominic Calvert-Lewin. De aanvaller troefde Andreas Christensen en Kurt Zouma af en schoot beheerst binnen.

Chelsea kwam drie minuten later terug tot 2-1 via Mateo Kovacic (volley vanaf zo'n 20 meter), maar moest in de 84e minuut de beslissende 3-1 slikken van opnieuw Calvert-Lewin, die profiteerde van een fout van Kepa Arrizabalaga.

Ferguson kent geweldig debuut als interim-manager

Duncan Ferguson kende met de zege een geweldig debuut als interim-manager van Everton. Hij volgde donderdag Marcos Silva op, die werd ontslagen na de pijnlijke 5-2-nederlaag van woensdag bij stadgenoot Liverpool.

Everton verliet door de driepunter tegen Chelsea voorlopig de degradatiezone en steeg van de achttiende naar de veertiende plaats. Chelsea bleef de nummer vier en moet vrezen dat het Liverpool, Leicester City en Manchester City verder uit het zicht verliest.

Chelsea beleefde bovendien een slechte generale voor de cruciale thuiswedstrijd van dinsdag tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions League. De ploeg is bij een zege samen met Ajax of Valencia zeker van de knock-outfase.

