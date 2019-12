Real Madrid gaat voorlopig weer aan kop in La Liga. De Madrilenen begingen zaterdag in eigen huis geen misstap tegen laagvlieger Espanyol: 2-0.

Real kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Raphaël Varane. De verdediger was blijven hangen bij een hoekschop en schoot beheerst raak op aangeven van Karim Benzema.

De 'Koninklijke' slaagde er daarna lange tijd niet in om verder uit te lopen, maar in de 79e minuut werd het alsnog 2-0 dankzij een treffer van Benzema. De spits tikte binnen na uitstekend voorbereidend werk van Federico Valverde.

Real, dat ter gelegenheid van de klimaattop in Madrid in een geheel groen tenue speelde, beëindigde de wedstrijd wel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) in de 83e minuut voor Ferland Mendy.

Real neemt eerste plaats over van Barcelona

Real nam door de zege de eerste plaats op de ranglijst voor minimaal een paar uur over van FC Barcelona, dat het later op zaterdag op eigen veld opneemt tegen het eveneens in de onderste regionen bivakkerende Real Mallorca.

Het Barcelona van Frenkie de Jong, die dit seizoen steevast een basisplaats heeft, mag zich bij een overwinning weer de nummer één van Spanje noemen op basis van het doelsaldo.

Barcelona en Real staan op woensdag 18 december tegenover elkaar in Camp Nou. De Clasico zou aanvankelijk op zaterdag 26 oktober worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege de politieke onlusten destijds in Catalonië.

