Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag met een hattrick naar een 5-2-overwinning op Real Mallorca geleid. Bij Valencia viel Jasper Cillessen geblesseerd uit in de uitwedstrijd van Valencia tegen Levante en is daardoor een vraagteken voor het cruciale uitduel van dinsdag met Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Barcelona kwam in de zevende minuut op voorsprong door een treffer van Antoine Griezmann. Tien minuten later krulde Messi de bal prachtig in de linkerbovenhoek. Ante Budimir bracht de spanning even terug, maar nog voor rust breidde Messi de marge met een afstandsschot weer uit.

Luis Suárez zorgde voor het hoogtepunt van de avond. Bij een mooie aanval van Barcelona kwam de bal via Frenkie de Jong terecht bij de Uruguayaan, die met een schitterend hakje het doel vond.

In de tweede helft verkleinde Budimir de achterstand van Mallorca met een kopbal, waarna Messi in de slotfase zijn hattrick completeerde. Ditmaal legde Suárez de bal klaar voor de Argentijn, die hard in de bovenhoek schoot.

Door de overwinning blijft Barcelona koploper in La Liga. De Catalanen hebben evenveel punten als Real Madrid, dat dankzij een minder doelsaldo tweede staat. De ploeg van trainer Zinedine Zidane beging in eigen huis geen misstap tegen laagvlieger Espanyol: 2-0.

Raphaël Varane schoot acht minuten voor rust beheerst raak namens Real. Elf minuten voor tijd tikte Karim Benzema de 2-0 binnen. Real, dat ter gelegenheid van de klimaattop in Madrid in een geheel groen tenue speelde, beëindigde de wedstrijd wel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) in de slotfase voor Ferland Mendy.

Jasper Cillessen moest het veld verlaten vanwege een blessure aan zijn hand. (Foto: Pro Shots)

Cillessen valt in eerste helft uit bij Valencia

Bij Valencia moest Cillessen in de 27e minuut het veld bij een 2-0-achterstand verlaten omdat hij te veel last had van zijn hand. Hij moest om die reden donderdag al de training voortijdig staken.

Trainer Albert Celades beweerde toen dat dat was uit voorzorg, maar moest wel worden afgewacht hoe Cillessen zou herstellen. Hij werd zaterdag fit bevonden, maar bleek dus al snel niet verder te kunnen.

Valencia toonde wel veerkracht tegen stadgenoot Levante door de 2-0-achterstand knap om te zetten in een 2-4-zege door doelpunten van Roger Marti (strafschop), Kevin Gameiro (twee keer) en Ferrán Torres.

De ploeg van Celades moet dinsdag van Ajax winnen in de Johan Cruijff ArenA om zeker te zijn van de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers hebben al aan een gelijkspel genoeg om verder te gaan in het miljoenenbal.

Teleurstelling bij Cristiano Ronaldo na de nederlaag tegen Lazio. (Foto: Pro Shots)

Tiental Juventus laat kans op koppositie liggen

In Italië verzuimde Juventus om de koppositie van Internazionale over te nemen. 'De Oude Dame', waarbij Matthijs de Ligt de hele wedstrijd speelde, ging met 3-1 onderuit bij Lazio en heeft nu twee punten achterstand op de Milanezen, die vrijdag met 0-0 gelijkspeelden tegen AS Roma.

Cristiano Ronaldo bracht Juventus in de 25e minuut wel op voorsprong met een intikker, maar op slag van rust herstelde Luiz Felipe het evenwicht met een kopbal. Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers met tien man verder door een rode kaart voor Juan Cuadrado, die de doorgebroken Manuel Lazzari neerhaalde.

Lazio profiteerde al snel van de overtalsituatie met een treffer van Sergej Milinkovic-Savic. Wojciech Szczesny voorkwam even later de 3-1 door een strafschop van Ciro Immobile te keren, maar de Poolse doelman werd in blessuretijd nog wel gepasseerd door Felipe Caicedo.

Eerder zaterdag boog Atalanta een 1-2-achterstand tegen Hellas Verona om in een 3-2-zege. Berat Djimsiti maakte in blessuretijd de winnende. Hans Hateboer leverde de assist op de 1-1 van Ruslan Malinovsky en speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg, waar Marten de Roon kort na rust inviel. Atalanta bezet de zesde plaats.

Het kwakkelende Napoli leed voor de zevende keer op rij puntenverlies in de Serie A. Het elftal van coach Carlo Ancelotti speelde met 1-1 gelijk bij Udinese, waar Bram Nuytinck en Hidde ter Avest een basisplaats hadden. Door het gelijkspel staat Napoli nu zevende.

Mauro Icardi provoceert het thuispubliek na zijn doelpunt tegen Montpellier. (Foto: Pro Shots)

PSG ontsnapt aan nederlaag

Paris Saint-Germain ontsnapte aan een nederlaag in de Ligue 1. De Parijzenaars zetten op bezoek bij Montpellier in de slotfase een 1-0-achterstand om in een 1-3-zege.

PSG kwam vlak voor rust op achterstand door een eigen goal van Leandro Paredes en slaagde er pas in het laatste kwartier, toen Montpellier met een man minder op het veld stond door een rode kaart voor Pedro Mendes, in om dat om te buigen.

Neymar bracht PSG in de 74e minuut op gelijke hoogte, Kylian Mbappé was in de 76e minuut verantwoordelijk voor de 1-2 en Mauro Icardi zorgde in de 81e minuut voor de 1-3.

Door de zege gaat PSG nog altijd riant aan kop in Frankrijk. De regerend kampioen heeft acht punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, die zondag nog voor eigen publiek in actie komt tegen Girondins Bordeaux.

