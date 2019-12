Jasper Cillessen is zaterdag geblesseerd uitgevallen in de uitwedstrijd van Valencia tegen Levante. De doelman is daardoor een vraagteken voor het cruciale uitduel van dinsdag met Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Cillessen moest in de 27e minuut het veld bij een 2-0-achterstand verlaten omdat hij te veel last had van zijn hand. Hij moest om die reden donderdag al de training voortijdig staken.

Trainer Albert Celades beweerde toen dat dat was uit voorzorg, maar moest wel worden afgewacht hoe Cillessen zou herstellen. Hij werd zaterdag fit bevonden, maar bleek dus al snel niet verder te kunnen.

Valencia moet dinsdag van Ajax winnen in de Johan Cruijff ArenA om zeker te zijn van de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers hebben al aan een gelijkspel genoeg om verder te gaan in het miljoenenbal.

Real kan koppositie weer kwijtraken aan Barcelona

Real Madrid pakte eerder op zaterdag weer de voorlopige koppositie in La Liga. De ploeg van trainer Zinedine Zidane beging in eigen huis geen misstap tegen laagvlieger Espanyol: 2-0.

Real kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Raphaël Varane. De verdediger was blijven hangen bij een hoekschop en schoot beheerst raak op aangeven van Karim Benzema.

De 'Koninklijke' slaagde er daarna lange tijd niet in om verder uit te lopen, maar in de 79e minuut werd het alsnog 2-0 dankzij een treffer van Benzema. De spits tikte binnen na uitstekend voorbereidend werk van Federico Valverde.

Real, dat ter gelegenheid van de klimaattop in Madrid in een geheel groen tenue speelde, beëindigde de wedstrijd wel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) in de 83e minuut voor Ferland Mendy.

Door de zege nam Real de eerste plaats op de ranglijst voor minimaal een paar uur over van FC Barcelona, dat het later op zaterdag op eigen veld opneemt tegen Real Mallorca en bij een overwinning zich weer de nummer één mag noemen in Spanje.

PSG ontsnapt aan nederlaag

Paris Saint-Germain ontsnapte aan een nederlaag in de Ligue 1. De Parijzenaars zetten op bezoek bij Montpellier in de slotfase een 1-0-achterstand om in een 1-3-zege.

PSG kwam vlak voor rust op achterstand door een eigen goal van Leandro Paredes en slaagde er pas in het laatste kwartier, toen Montpellier met een man minder op het veld stond door een rode kaart voor Pedro Mendes, in om dat om te buigen.

Neymar bracht PSG in de 74e minuut op gelijke hoogte, Kylian Mbappé was in de 76e minuut verantwoordelijk voor de 1-2 en Mauro Icardi zorgde in de 81e minuut voor de 1-3.

Door de zege gaat PSG nog altijd riant aan kop in Frankrijk. De regerend kampioen heeft acht punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, die zondag nog voor eigen publiek in actie komt tegen Girondins Bordeaux.

