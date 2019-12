De FIFA heeft de locatie voor de finale van het WK voor clubs moeten verplaatsen. Het gloednieuwe Education City Stadium beschikt niet over de juiste vergunningen.

Het stadion is weliswaar al gebouwd en inmiddels klaar voor gebruik, maar er zijn nog geen testwedstrijden in het nieuwe onderkomen gespeeld. Mede daardoor ontbreken de vergunningen en mag er voorlopig niet in het stadion gespeeld worden.

De FIFA wilde het Education City Stadium gebruiken voor drie wedstrijden. De halve finale van Liverpool op 18 december, de wedstrijd om de derde plek én de finale. Al die duels worden nu in het Khalifa International Stadium gespeeld.

Dat onderkomen, waar overigens meer toeschouwers in kunnen dan in het Education City Stadium (capaciteit van 48.000 om 40.000), werd onlangs nog gebruikt voor de WK atletiek.

Liverpool stroomt in halve finales in

Het WK voor clubs gaat tussen de winnaars van de continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserende land, in dit geval Qatar. Liverpool mag als Champions League-winnaar meedoen aan het prestigieuze toernooi.

De ploeg van manager Jürgen Klopp mag vanaf de halve finales instromen. Het WK begint met een play-off tussen Al-Sadd en Hienghène Sport. De winnaar treft het Monterrey van Vincent Janssen in de kwartfinales en de winnaar van dat duel treft Liverpool.

De andere ploegen die meedoen in Qatar zijn Al-Hilal, Espérance Tunis en Flamengo. Real Madrid won het WK voor clubs vorig jaar. De laatste keer dat de eindzege naar een niet-Europese club ging, was in 2012 toen Corinthians het toernooi won.