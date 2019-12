Willem II-verdediger Damil Dankerlui geniet met volle teugen van de gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax (0-2). De voormalige Ajacied was vrijdagavond met een doelpunt in de slotfase belangrijk tegen zijn oude club, die de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen leed.

"Ik sta hier met een lach op mijn gezicht", zei een dolblije Dankerlui tegen FOX Sports. "Voor de wedstrijd dacht ik er al over na dat ik helemaal uit mijn dak zou gaan als ik zou scoren en dat is gelukt. Het is natuurlijk top om tegen je oude club te scoren."

De 23-jarige Dankerlui doorliep een deel van de jeugdopleiding van Ajax en speelde liefst 82 officiële duels voor de beloften, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht en tekende in januari 2018 bij Willem II.

De rechtsback miste een aantal duels dit seizoen door een knieblessure en begon tegen Ajax op de bank, maar kwam in de 59e minuut het veld in voor aanvaller Ché Nunnely. In de 78e minuut gooide hij de wedstrijd op slot door André Onana in de verre hoek te passeren.

"Ik ben blij dat ik de bal strak in de hoek schoot, want anders had Onana 'm waarschijnlijk gepakt", lachte Dankerlui, die door de zege in de Johan Cruijff ArenA positief is gestemd over de rest van het seizoen. "We moeten deze lijn doortrekken en als dat lukt, kunnen we ver komen. Het moet lukken om in de top zes te eindigen."

De spelers van Willem II werden onthaald door uitzinnige fans. (Foto: Pro Shots)

'Dit is heel leuk om mee te maken'

Trainer Adrie Koster is blij dat zijn tactische plan effect sorteerde tegen Ajax, dat in november 2017 voor het laatst een thuisnederlaag in de Eredivisie leed. Willem II verdedigde goed en had aan twee goals in de omschakeling genoeg om met drie punten terug naar Tilburg te reizen.

"We hebben het goed aangepakt tegen dit Ajax. Alles verliep volgens plan", zei Koster eveneens in gesprek met FOX Sports. "We moesten een goede dag hebben om te kunnen winnen in de ArenA en het is natuurlijk schitterend als dat ook lukt."

"Het was soms wel iets te frivool en er moesten bepaalde tierelantijntjes uit. Ajax kreeg ook wel wat mogelijkheden, maar wij verdedigden goed. Het laatste kwartier kreeg ik wel het gevoel dat het goed zou komen. Dit is heel leuk om mee te maken."

Willem II staat door de verrassende overwinning derde in de Eredivisie met 29 punten. Nummer vier PSV heeft een punt minder en speelt zaterdagavond nog een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.