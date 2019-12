Daley Blind ziet geen reden voor paniek na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Willem II (0-2) van vrijdagavond. De verdediger benadrukt wel dat het duel met de Tilburgers aantoont dat het dit seizoen ongenaakbare Ajax ook niet perfect is.

"We kregen dit seizoen al een waarschuwing bij RKC Waalwijk (1-2-winst, red.) en vorige week tegen FC Twente (2-5-winst na 2-0-achterstand, red.). Dit duel laat zien dat we van niemand op halve kracht kunnen winnen", zei Blind na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen FOX Sports.

"Dit is natuurlijk een domper en we moeten ook kritisch naar onszelf kijken, maar we zijn geen machines. Soms heb je zo'n wedstrijd dat het bij een aantal spelers net niet is. Duidelijk is wel dat we elke week op 100 procent moeten spelen."

Ajax kwam vrijdagavond geen moment in het spel tegen het defensief solide Willem II. De ploeg van trainer Erik ten Hag dwong weinig kansen af en incasseerde uit counters twee treffers, via Mike Trésor Ndayishimiye (penalty in de eerste helft) en Damil Dankerlui (78e minuut).

Het betekende de eerste competitienederlaag van het seizoen voor Ajax, dat desondanks nog ruim aan kop staat in de Eredivisie. "We moeten ons geen dip laten aanpraten", benadrukte Blind dan ook. "We we normaal heel goed doen, lieten we nu niet zien. We hebben verloren van onszelf."

Van de Beek: 'Weten allemaal dat we slecht waren'

Donny van de Beek was iets harder in zijn bewoordingen dan Blind. De middenvelder, die in de tweede helft nog de lat raakte, erkende dat Ajax de hele wedstrijd niet op het niveau speelde om het dit seizoen goed presterende Willem II te verslaan.

"We waren slecht en dat weten we allemaal. Simpele ballen kwamen niet aan, het positiespel was niet goed en we creëerden niet veel kansen. Alles was eigenlijk heel slecht en dan weet je dat het lastig wordt", zei een teleurgestelde Van de Beek.

"We zijn met z'n allen kritisch op elkaar geweest, maar moeten er ook niet te lang stil blijven staan", doelde hij op het feit dat Ajax dinsdag in de Champions League tegen Valencia speelt. "We weten allemaal wat er op het spel staat dinsdag. Dit is een tik, maar we moeten de rug rechten."

Ajax staat op dit moment nog zes punten voor op naaste belager AZ (41 om 35), maar de Alkmaarders kunnen de marge zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle verkleinen. Willem II staat knap derde met 29 punten, één punt meer dan nummer vier PSV.

