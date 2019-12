Ajax-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over het spel van zijn ploeg tegen Willem II. De Amsterdammers gingen vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 onderuit tegen Willem II en leden hun eerste competitienederlaag van het seizoen.

"We hebben een hele slechte prestatie geleverd tegen een heel goed Willem II", concludeerde Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "We hebben ons niet gehouden aan de principes van onze speelwijze. Dan krijg je dit."

Ajax creëerde in de eerste helft amper kansen en kwam enkele minuten voor rust op achterstand door een strafschop van Mike Trésor Ndayishimiye. Twaalf minuten voor tijd verdubbelde Willem II de marge via een doelpunt van invaller Damil Dankerlui.

"We konden niet domineren en we kregen geen tempo in de wedstrijd. Eigenlijk ging alles mis en het is gewoon een hele slechte prestatie van het team", baalde Ten Hag. "Er was geen tempo in het vrijlopen en de passing, geen onderlinge samenhang, de veldbezetting was matig en ga zo nog maar even door. Het was gewoon niet goed."

Met de nederlaag tegen Willem II kwam er voor Ajax een einde aan een zegereeks van negen wedstrijden in de Eredivisie. De koploper in de Eredivisie leed voor de derde keer dit seizoen puntenverlies, nadat eerder gelijkgespeeld werd in de uitduels met PSV (1-1) en Vitesse (2-2).

"We moeten in de spiegel kijken, de coach voorop. De energie die we in de wedstrijd legden, was niet genoeg. Het was geen 100 procent. Dan krijg je dit een onsamenhangend geheel", aldus Ten Hag.