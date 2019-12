Ajax-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers gingen vrijdagavond met 0-2 onderuit tegen de Tilburgers en leden hun eerste competitienederlaag van het seizoen.

"We hebben een hele slechte prestatie geleverd tegen een heel goed Willem II", concludeerde Ten Hag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "We hebben ons niet gehouden aan de principes van onze speelwijze. Dan roep je de problemen over jezelf af."

Ajax creëerde in de eerste helft amper kansen en kwam enkele minuten voor rust op achterstand door een strafschop van Mike Trésor Ndayishimiye. Twaalf minuten voor tijd verdubbelde Willem II de marge via een doelpunt van invaller Damil Dankerlui.

"We konden niet domineren en we kregen geen tempo in de wedstrijd. Eigenlijk ging alles mis", baalde Ten Hag. "Er was geen tempo in het vrijlopen en de passing, geen onderlinge samenhang, de veldbezetting was matig en ga zo nog maar even door. Het was gewoon niet goed."

Teleurstelling na de nederlaag bij Donny van de Beek. (Foto: Pro Shots)

'Vorige week kregen we al een waarschuwing'

Met de nederlaag tegen Willem II kwam er voor Ajax een einde aan een zegereeks van negen wedstrijden in de Eredivisie. De koploper in de Eredivisie leed voor de derde keer dit seizoen puntenverlies, nadat eerder gelijkgespeeld werd in de uitduels met PSV (1-1) en Vitesse (2-2).

"We moeten in de spiegel kijken, de coach voorop. De energie die we in de wedstrijd legden, was niet voldoende. Dan krijg je een onsamenhangend geheel. Vorige week hadden we al een waarschuwing gekregen en nu gaat het opnieuw mis", aldus Ten Hag.

Afgelopen zondag ontsnapte Ajax nog aan puntenverlies bij FC Twente. De koploper in de Eredivisie kwam in Enschede binnen twintig minuten met 0-2 achter en won mede dankzij een hattrick van Noa Lang met 2-5.

Lisandro Martínez miste in de slotfase een grote kans op de aansluitingstreffer. (Foto: Pro Shots)

'Onze kracht was om van wedstrijd tot wedstrijd te leven'

Ajax kwam al op vrijdagavond in actie in de Eredivisie, omdat komende dinsdag het cruciale Champions League-duel met Valencia wacht. Ten Hag kon niet zeggen of zijn spelers al met hun hoofd bij die wedstrijd waren.

"Dat zou kunnen, maar dat mag natuurlijk niet. Onze kracht was juist altijd dat we van wedstrijd naar wedstrijd leefden. Dit moet snel veranderen, want dinsdag spelen we alweer tegen Valencia", besefte hij.

Door de nederlaag tegen Willem II kan de voorsprong van Ajax op nummer twee AZ teruglopen naar drie punten. De Alkmaarders moeten dan zaterdag winnen op bezoek bij PEC Zwolle.

