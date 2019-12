Ajax is vrijdagavond tegen de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen aangelopen. De ploeg van coach Erik ten Hag liet zich in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 verrassen door Willem II.

Ajax creëerde in de eerste helft amper kansen en kwam enkele minuten voor rust op achterstand door een strafschop van Mike Trésor Ndayishimiye. Het was de eerste penalty in ruim negen jaar die de Amsterdammers in een thuiswedstrijd in de Eredivisie moesten incasseren.

Na rust ging Ajax op zoek naar de gelijkmaker en stichtte het meerdere keren gevaar, maar twaalf minuten voor tijd verdubbelde Willem II de marge via een doelpunt van invaller Damil Dankerlui. In de slotfase raakte Donny van de Beek nog de lat namens de thuisploeg.

Met de nederlaag tegen Willem II kwam er voor Ajax een einde aan een zegereeks van negen wedstrijden in de Eredivisie. De koploper in de Eredivisie leed voor de derde keer dit seizoen puntenverlies, nadat eerder gelijkgespeeld werd in de uitduels met PSV (1-1) en Vitesse (2-2).

Het was bovendien de eerste thuisnederlaag voor Ajax in de Eredivisie sinds 5 november 2017. Toen was Marcel Keizer nog trainer van de regerend landskampioen en had Ten Hag tegenstander FC Utrecht onder zijn hoede.

Door het verlies kan nummer twee AZ de achterstand op Ajax zaterdag terugbrengen naar drie punten. De Alkmaarders moeten daarvoor zaterdag winnen op bezoek bij PEC Zwolle. Willem II neemt door de overwinning de derde plek over van PSV, dat zaterdag Fortuna Sittard nog ontvangt.

Mike Trésor Ndayishimiye opende de score voor Willem II uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Ajax sticht nauwelijks gevaar in eerste helft

Ajax miste door blessures de aanvallers Quincy Primes, Zakaria Labyad en David Neres. Hierdoor begonnen Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang in de basis en werd de voorhoede gecompleteerd door Dusan Tadic.

Met die aanval oogde Ajax in de eerste helft vrij inspiratieloos en was de ploeg nauwelijks gevaar. Hakim Ziyech zorgde met een afstandsschot voor het enige echte gevaar van de thuisploeg, maar zijn poging werd gekeerd door Timon Wellenreuther. Klaas-Jan Huntelaar kreeg uit de rebound een enorme kans, maar de spits stond buitenspel.

Willem II kwam er af en toe gevaarlijk uit en dat leidde vijf minuten voor rust tot de openingstreffer. Ché Nunnely ontsnapte aan de verdediging van Ajax en leek oog in oog te komen met André Onana, maar de vleugelspeler werd op het laatste moment neergehaald door Sergiño Dest.

Scheidsrechter Björn Kuipers legde de bal op de stip, waarna Ndayishimiye de strafschop feilloos benutte. Het was de eerste strafschop sinds 3 oktober 2010 die Ajax in een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen kreeg. Twee minuten later tekende de Belg bijna voor de 0-2, maar ditmaal werd zijn inzet gekeerd door Onana.

Lisandro Martínez baalt van een gemiste kans in de slotfase. (Foto: Pro Shots)

Oud-Ajacied Dankerlui zorgt voor beslissing

Na rust ging Ajax direct op zoek naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij. Zo gingen afstandsschoten van Ziyech en Donny van de Beek net naast en was Wellenreuther alert bij een poging van de Marokkaan.

Na een klein uur besloot Ten Hag in te grijpen door Siem de Jong in het veld te brengen voor Lang, die in de vorige wedstrijd tegen FC Twente (2-5-zege) nog voor een hattrick had gezorgd. De Jong liet zich meteen gelden met een kopbal, maar die belandde in de handen van Wellenreuther.

Het sterk verdedigende Willem II bleef loeren op de counter en dat leverde twaalf minuten voor de tijd de tweede treffer op. Dankerlui, die in het verleden uitkwam voor Ajax, kreeg de bal op rechts en schoot tussen de benen van Nicolás Tagliafico door in de verre hoek.

Ajax ging daarna nog op jacht naar de aansluitingstreffer. Een kopbal van Lisandro Martínez ging net naast en twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd belandde een afstandsschot van Van de Beek op de lat, maar de Amsterdammers konden de eerste competitienederlaag van het seizoen niet meer voorkomen.

