Leicester City heeft vrijdag het contract met Brendan Rodgers verlengd. De manager werd in verband gebracht met Arsenal, maar blijft tot medio 2025 bij zijn huidige club.

"Ik ben hier gekomen met het doel iets te betekenen voor de toekomst van de club. De staf waarmee ik dagelijks samenwerk, is geweldig en we zijn vastberaden om progressie te blijven boeken", zegt Rodgers op de site van zijn club.

Leicester bezet momenteel de tweede plek in de Premier League, waardoor er stiekem wordt gedroomd van een herhaling van het seizoen 2015/2016, toen de club op sensationele wijze kampioen werd.

De 46-jarige Noord-Ier Rodgers is sinds februari manager van Leicester. De voormalig trainer van onder meer Liverpool en Celtic tekende toen tot medio 2022.

Rodgers geniet van samenwerking met spelers

Rodgers geniet volop in Leicester. "Het is dagelijks een plezier om met deze spelers te werken. En door de supporters heb ik me vanaf het begin welkom gevoeld. We gaan zorgen dat er de komende jaren veel successen gevierd kunnen worden."

Leicester won 17 van de 26 Premier League-duels onder Rodgers, waardoor de manager volgens Britse media in de belangstelling kwam te staan van Arsenal. De Londense club presteert met een tiende plek zeer teleurstellend en ontsloeg vorige week manager Unai Emery.

Rodgers gaf deze week tijdens een interview al aan dat hij niet in zou gaan op eventuele interesse van Arsenal en dat hij loyaal zou zijn aan zijn huidige werkgever.

Brendan Rodgers te midden van de spelers van de spelers van Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Leicester-voorzitter kijkt uit naar toekomst met Rodgers

Leicester-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha toont zich dan ook verheugd dat Rodgers voor de club behouden blijft. "De kwaliteiten van Brendan zijn overduidelijk. Hij weet van iedereen binnen de ploeg het volle potentieel te benutten."

"Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat Brendan past bij de cultuur en de waarden van de club", zegt de Thai. "Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij voor onze club op de lange termijn kan betekenen."

Leicester speelt zondag vanaf 15.00 uur (Nederlandse tijd) een uitwedstrijd tegen Aston Villa.

