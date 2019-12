Feyenoord-verdediger Rick Karsdorp heeft zich vrijdag laten opereren aan zijn lies. De rechtsback wacht na de ingreep een herstel van zeker twee maanden, wat betekent dat hij op zijn vroegst begin februari weer beschikbaar is.

Karsdorp heeft al langer last van zijn lies. Het kostte hem recent de Eredivisie-duels met RKC Waalwijk en FC Groningen en de thuiswedstrijd tegen Rangers FC in de Europa League.

De operatie betekent dat Karsdorp onder meer de laatste vijf wedstrijden van 2019 mist, waarin Feyenoord achtereenvolgens Vitesse, FC Porto (allebei uit), PSV (thuis), SC Cambuur en FC Utrecht (ook allebei uit) treft.

Volgend kalenderjaar zullen ook het thuisduel met sc Heerenveen, de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo en de ontmoeting met FC Emmen in De Kuip in ieder geval te vroeg komen. Op 9 februari staat AZ-Feyenoord op het programma.

De 24-jarige Karsdorp keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord, de club waar hij tussen 2014 en 2017 ook al speelde. Hij verdiende 2,5 jaar geleden een transfer naar AS Roma, maar zijn avontuur in Italië werd niet wat hij ervan verwachtte.

Datzelfde gold voor de eerste weken na zijn terugkeer in Rotterdam, waarin de verdediger overhoop lag met een groepje supporters. Ze beledigden hem uit onvrede over zijn prestaties op het veld.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat mist veel spelers tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Advocaat heeft lange blessurelijst

Feyenoord-trainer Dick Advocaat mist zondag op bezoek bij Vitesse niet alleen Karsdorp. Ook keepers Kenneth Vermeer en Justin Bijlow, verdedigers Sven van Beek, Ridgeciano Haps en Edgar Ié en middenvelder Liam Kelly zijn nog geblesseerd.

Advocaat wilde vrijdag op zijn persconferentie niet klagen over de lange blessurelijst in Rotterdam. "Andere jongens krijgen nu de kans en die moeten ze pakken. Als ik ze zie trainen, ziet dat er goed uit. Wij hebben toch vier spelers van twintig jaar of jonger in de basis staan. Andere clubs maken daar hosanna van, maar wij doen in principe hetzelfde."

De ervaren coach zoekt geen schuldige voor de vele blessures. "We hebben een uitstekende medische staf, ik geloof niet dat we dingen anders doen dan andere clubs. Maar onze spelers hebben wel vanaf het begin van het seizoen twee duels per week gespeeld, dat is misschien voor sommigen te veel."

Feyenoord beleeft vooralsnog een turbulent seizoen, want de nieuwe trainer Jaap Stam vertrok na een slechte start. Onder zijn opvolger Advocaat staat de club momenteel zevende in de Eredivisie. Het uitduel met Vitesse begint zondag om 12.15 uur.

