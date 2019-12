Mark van Bommel is blij dat de PSV-directie afgelopen week openlijk zijn steun uitsprak aan de geplaagde trainer. Zaterdag tegen Fortuna Sittard jaagt de kwakkelende Brabantse ploeg op zijn tweede zege in de laatste tien duels.

"Ik voel me gesteund door de directie", zei Van Bommel vrijdag op een persconferentie in Eindhoven. Algemeen directeur Toon Gerbrands stelde afgelopen week de doelstelling van PSV naar beneden bij.

De ambities dit jaar zijn niet langer Europees overwinteren en meedoen om de landstitel, maar de tweede plaats en de eindzege in de KNVB-beker. Daarmee gaf Gerbrands zijn trainer weer wat lucht, al gaf hij ook aan dat het "lijntje nog altijd flinterdun" is.

Bij een slecht resultaat tegen Fortuna zal de druk op Van Bommel dan ook nóg verder oplopen. "Als we niet winnen? Dat zien we dan wel weer", zei Van Bommel daarover.

PSV wist afgelopen zondag ook niet te winnen in Emmen. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel vindt duel met Emmen nu wel heel slecht

Van Bommel kreeg recent kritiek op zijn presentatie in de media. Zowel na de moeizame zege op SC Heerenveen (2-1) als na het tegenvallende 1-1-gelijkspel tegen FC Emmen stelde de coach dat zijn ploeg "één uitstekende helft" had gespeeld.

Vrijdag keek de 42-jarige Van Bommel daar anders tegenaan. "Achteraf moet je concluderen dat een gelijkspel tegen FC Emmen gewoon heel erg slecht is. Je hoeft je echt geen zorgen te maken dat ik niet weet in welke situatie we momenteel zitten."

Toch probeert Van Bommel zoveel mogelijk de rust te bewaren. "Naar buiten toe is het rustig, maar intern weten we echt wel wat er aan de hand is", zei hij. "Af en toe botst en knalt het, maar dat hoeft niet iedereen te weten."

'Er is geen handleiding voor hoe je deze situatie omdraait'

De trainer snakt naar goede resultaten. "Ik weet dondersgoed dat wij moeten winnen. Er is geen handleiding voor hoe je deze situatie omdraait, dat is het moeilijke van topsport. Het enige dat telt, is winnen."

Met Fortuna Sittard treft Van Bommel de ploeg waar hij zijn spelerscarrière in 1992 begon. Als middenvelder speelde hij 153 competitieduels voor de Limburgse ploeg.

Fortuna bezet momenteel de veertiende plaats in de Eredivisie. PSV staat derde, met dertien punten achterstand op Ajax en zeven op AZ.

PSV-Fortuna Sittard begint zaterdag om 19.45 uur. De thuisploeg kan door een blessure niet beschikken over middenvelder Jorrit Hendrix.

