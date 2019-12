FC Den Bosch heeft moeite met het opsporen van de daders die zich vorige maand in het thuisduel met Excelsior schuldig maakten aan racisme. De club doet er naar eigen zeggen alles aan om de betreffende fans te straffen met een stadionverbod, maar het onderzoek is complex.

"Het onderzoek is nog niet afgerond. Voorlopig is alleen een aantal voorwaardelijke stadionverboden opgelegd, maar dat geldt voor bijvoorbeeld het gooien van bekers bier", zegt een woordvoerder van FC Den Bosch vrijdag tegen NUsport.

De club bekijkt alle mogelijke beelden, luistert geluidsfragmenten en spreekt met betrokken beveiligers en supporters om de daders te achterhalen. Vooralsnog levert dat echter weinig op.

Bovendien voelen liplezers er weinig voor om mee te werken, omdat het vaak moeilijk is om te onderscheiden wat wel en niet door supporters wordt geroepen.

FC Den Bosch hoopt dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant iets oplevert. "Het OM heeft een breder netwerk dan wij. Er is helaas langer onderzoek nodig en het is lastig om te zeggen of het ons gaat lukken."

'Voelen ons verplicht tot verklaring'

Alle bevindingen van FC Den Bosch moeten later deze maand in een rapport worden aangeleverd bij de KNVB. Mochten de daders alsnog worden opgespoord, dan wacht hoe dan ook een stadionverbod, benadrukt de woordvoerder van FC Den Bosch.

"Als we zeker van onze zaak zijn, dan krijgen ze de zwaarst mogelijke straffen. We voelen ons er ook toe verplicht om dat tegen die tijd in een verklaring te melden."

Ruim een week geleden sprak de KNVB met minister-president Mark Rutte, minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins over een reeks ideeën en plannen om racisme te pakken. Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, die in de genoemde wedstrijd racistisch bejegend werd, was daar ook bij.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.