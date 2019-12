Chelsea mag vanaf januari weer spelers aantrekken. Het internationale sporttribunaal CAS heeft vrijdag besloten dat het transferverbod van de Engelse topclub wordt gehalveerd.

Aanvankelijk mocht Chelsea van wereldvoetbalbond FIFA tot de zomer van 2020 geen spelers vastleggen. De club ging in mei van dit jaar zonder succes in beroep, waarop naar het in Zwitserland gevestigde CAS werd gestapt.

De FIFA besloot Chelsea te bestraffen voor het overtreden van de regels op het gebied van contracteren van spelers van onder de achttien jaar. De club zou liefst 29 keer in de fout zijn gegaan, onder meer bij het vastleggen van voormalig Ajax- en Vitesse-aanvaller Bertrand Traoré.

Hoewel Chelsea afgelopen zomer - op de reeds vastgelegde Christian Pulisic en terugkerende huurspelers na - geen spelers kon aantrekken, zijn 'The Blues' bezig aan een goed seizoen. Manager Frank Lampard geeft jonge spelers als Mason Mount en Tammy Abraham het vertrouwen en dat pakt goed uit.

Na vijftien speelrondes is Chelsea achter Liverpool, Leicester City en Manchester City de nummer vier van de Premier League. In de Champions League is overwintering dichtbij in een poule met onder meer Ajax.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League