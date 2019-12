Ajacied Hakim Ziyech zoekt contact met Yassine Hussairy, de jongen die vorige week tijdens Lille OSC-Ajax het veld bestormde en een knuffel van de Ajacied kreeg. Ziyech beloofde zijn shirt te geven, maar de elfjarige jongen heeft het nooit ontvangen. Het tricot werd deze week bovendien te koop aangeboden op veilingsite eBay.

"Ik wil in contact komen met de jongen of zijn ouders. Geef dit alsjeblieft aan ze door. Ik gaf mijn shirt aan de man die zei dat hij zijn vader was, maar dat was hij blijkbaar niet", schrijft Ziyech vrijdag op Instagram.

"Stuur me een privébericht met het Instagram of Facebook-account van een van de familieleden. Ik zal mensen blokkeren die proberen me voor de gek te houden."

De elfjarige Hussairy, woonachtig in Lille, bezocht op 27 november met zijn moeder de Champions League-wedstrijd tussen Lille en Ajax (0-2). In de zeventigste minuut kwam hij het veld op voor een ontmoeting met Ziyech. De Marokkaanse international omhelsde hem en beloofde hem na afloop zijn wedstrijdshirt te geven.

Het tricot werd enkele dagen later te koop aangeboden op eBay en daarover ontstond op sociale media veel ophef. De verkoper uit Lomme, een deelgemeente aan de rand van Lille, verwijderde de eerste advertentie. Kort daarna volgde een tweede advertentie maar via die pagina is het shirt inmiddels ook niet meer te koop.

'Ik kon niet terug om het shirt te krijgen'

Hussairy laat vrijdag aan de Marokkaanse voetbalwebsite Almarssadpro weten dat hij na de wedstrijd geen tijd meer had om het shirt van Ziyech in ontvangst te nemen.

"Ik kon niet terug om het shirt van Hakim te krijgen, omdat ik haast had. Mijn moeder wachtte op me en door het drukke verkeer moest ik snel weg. Iemand die claimde mijn vader te zijn, heeft het shirt meegenomen", zegt hij.

De jongen benadrukt dat hij nooit een cadeau van een voetballer wil verkopen. "Ik wil heel graag de kans krijgen om alsnog een shirt van Hakim te krijgen."

