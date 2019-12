Corriere dello Sport heeft vrijdag met een nieuwe voorpagina teruggeslagen naar zijn critici. De Italiaanse sportkrant startte donderdag een racismerel door op zijn voorpagina de kop 'Black Friday' te gebruiken naast foto's van Inter-spits Romelu Lukaku en AS Roma-verdediger Chris Smalling.

De kop op de voorpagina van Corriere dello Sport is vrijdag 'Racistisch voor wie?' Daarboven staat: "Het lynchen van een krant die al een eeuw vrijheid en gelijkheid verdedigt."

Rondom deze teksten staat een collage van verschillende artikelen van de afgelopen weken waarin de krant zich uitsprak tegen racisme.

De kop 'Black Friday' boven een tekst waarin de krant vooruitblikt op het treffen tussen Internazionale en AS Roma van vrijdagavond leidde donderdag tot veel woede.

Lukaku noemde het "de domste kop" die hij in zijn hele loopbaan heeft gezien. Smalling stelde dat de tekst "verkeerd en behoorlijk ongevoelig" is. AS Roma en AC Milan maakten bekend Corriere dello Sport de rest van dit jaar te boycotten. Internazionale sprak ook zijn afschuw uit.

De voorpagina van de Corriere dello Sport van donderdag

'Het was een onschuldige kop'

De hoofdredactie van de krant uit Rome maakte donderdag al duidelijk dat ze geen reden zien om excuses aan te bieden. Hoofdredacteur Ivan Zazzaroni legde dat standpunt vrijdag uit in een artikel dat ook op de voorpagina staat.

"Black Friday, voor de mensen die dat niet kunnen of willen begrijpen, was alleen bedoeld om de grote mate van diversiteit te prijzen", schrijft Zazzaroni. "Het was een onschuldige kop in onze krant, die al bijna een eeuw lang halsstarrig de passie en waarden van de sport verdedigt. Maar nu wordt het veranderd in iets giftigs."

De hoofdredacteur benadrukt dat zijn krant zich in het artikel van donderdag ook uitsprak tegen racisme, net als in de weken daarvoor. "Desondanks kwam er een ongekende lynchpartij."

Racisme is al lange tijd een probleem in het Italiaanse voetbal en ook dit seizoen waren er al meerdere incidenten. Lukaku werd racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari en Brescia-spits Mario Balotelli overkwam hetzelfde in het uitduel met Hellas Verona.

Vorige week riepen de twintig clubs uit de Serie A in een gezamenlijke verklaring op om harder op te treden tegen racisme in de Italiaanse stadions. Serie A-baas Luigi De Siervo kondigde woensdag een grote campagne tegen racisme aan.