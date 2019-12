Het is onduidelijk of Jasper Cillessen dinsdag in actie kan komen namens Valencia in het cruciale Champions League-duel met Ajax. De keeper van Oranje kampt met een handblessure, die hij donderdag opliep tijdens de training.

De ernst van de kwetsuur is nog onduidelijk. Valencia speelt zaterdagavond de stadsderby tegen Levante en ook bij dat duel is het meedoen van Cillessen dus onzeker.

Cillessen maakte afgelopen zomer de overstap van FC Barcelona naar Valencia, waar hij eerste keus is. Tot dusver kwam hij achttien keer in actie namens de club uit de sinaasappelstad en hield hij vier keer de nul.

Ajax en Valencia strijden dinsdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap: 21.00 uur) om een ticket voor de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers hebben in eigen stadion aan een gelijkspel genoeg.

Voor de dertigjarige Cillessen betekent het duel een terugkeer bij de club waar hij tussen 2011 en 2016 tot 143 wedstrijden kwam. Begin oktober eindigde de eerste confrontatie tussen Valencia en Ajax in de groepsfase in 0-3.

