Interim-manager Fredrik Ljungberg ziet dat de spelers van Arsenal een compleet gebrek aan zelfvertrouwen hebben. De zwalkende topclub verloor donderdag met 1-2 van Brighton & Hove Albion en beleeft de langste serie zonder overwinning in bijna 43 jaar.

"We gaven in de eerste helft niet thuis en gingen er niet vol voor. Na rust ging het beter, maar we werden geklopt op de counter en hebben gewoon geen zelfvertrouwen", concludeerde Ljungberg na de wedstrijd in het Emirates Stadium.

"In de eerste helft waren we bang om de bal te hebben en om initiatief te nemen. Iedereen stond stil. Daar moeten we over gaan praten en hard aan werken."

Voormalig Arsenal-speler Ljungberg werd vorige week benoemd tot tijdelijke vervanger van de ontslagen Unai Emery, maar heeft 'The Gunners' nog niet naar een broodnodige overwinning kunnen leiden.

In de laatste negen duels in alle competities werd niet gewonnen van Crystal Palace (2-2), Liverpool (5-5), Wolverhampton Wanderers (1-1), Vitória SC (1-1), Leicester City (0-2), Southampton (2-2), Eintracht Frankfurt (1-2), Norwich City (2-2) en Brighton. Zo'n slechte serie werd in 1977 voor het laatst neergezet.

Fredrik Ljungberg overlegt met zijn aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang. (Foto: Pro Shots)

'Dit is Arsenal-onwaardig'

Volgens de 42-jarige Ljungberg waren de spelers van Arsenal er tegen Brighton bij rust - het stond toen 0-1 - van doordrongen dat er erg slecht werd gespeeld, maar dat leidde in de tweede helft dus niet tot een goed resultaat.

"We zeiden: 'Dit is Arsenal-onwaardig, we moeten echt beter'. We zitten in een moeilijke periode, hebben veel verloren en dat heeft invloed op het zelfvertrouwen", aldus Ljungberg.

"Het is altijd een lastige fase als de manager net ontslagen is en het vertrouwen weg is, al was ik ervan overtuigd dat we zouden winnen. Dit valt niet mee."

Arsenal is in de Premier League afgezakt naar de tiende plaats. Maandag volgt een uitwedstrijd tegen stadgenoot West Ham United en drie dagen later wordt in Luik tegen Standard gespeeld in de Europa League.

