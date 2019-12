Real Madrid maakt er werk van om Donny van de Beek na dit seizoen voor 55 miljoen euro over te nemen van Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De transfer zou zelfs op korte termijn al bevestigd worden.

De krant schrijft dat Van de Beek het eveneens geïnteresseerde Tottenham Hotspur heeft afgewezen en zijn voorkeur geeft aan een zomers vertrek naar Real, dat al langer belangstelling heeft.

Afgelopen zomer werd Van de Beek ook al nadrukkelijk in verband gebracht met de Spaanse topclub, maar de 22-jarige middenvelder besloot toen dat hij dit seizoen bij Ajax wilde blijven.

Mocht Real inderdaad 55 miljoen euro betalen, dan is negenvoudig Oranje-international Van de Beek na Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de duurste Nederlandse voetballer ooit.

Van de Beek debuteerde in november 2015

Van de Beek doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in november 2015 in het eerste elftal tegen Celtic in de Europa League. Sindsdien speelde hij 159 officiële wedstrijden, waarin hij 38 keer scoorde en 29 assists gaf.

Na het sterke vorig seizoen - Ajax pakte de landstitel, de beker en haalde de halve finales van de Champions League - maakt Van de Beek opnieuw indruk met zijn club. De Amsterdammers gaan royaal aan kop in de Eredivisie en lijken op weg naar overwintering in de Champions League.

Van de Beek en Ajax hervatten de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duel tussen de koploper en de nummer vier begint om 20.15 uur in de Johan Cruijff ArenA.

