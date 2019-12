Arsenal heeft donderdag ook de tweede wedstrijd na het ontslag van manager Unai Emery niet weten te winnen. 'The Gunners' gingen in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Brighton & Hove Albion en Davy Pröpper: 1-2.

Het Arsenal van Fredrik Ljungberg, die zondag als interim-coach debuteerde met een gelijkspel tegen Norwich City (2-2), werd in de eerste helft teruggedrongen en kwam na 36 minuten ook op achterstand in het eigen Emirates Stadium. Adam Webster schoot binnen na een scrimmage in het strafschopgebied.

Vijf minuten na rust maakte Alexandre Lacazette gelijk door van dichtbij binnen te koppen na een corner van Mesut Özil, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet. Neal Maupay bezorgde Arsenal tien minuten voor tijd zelfs een pijnlijke nederlaag en drukte de Londenaren verder in de zorgen. Pröpper maakte de negentig minuten vol.

Het is al de zevende competitiewedstrijd op rij die Arsenal niet weet te winnen. Na de 1-0-zege op Bournemouth begin oktober kwamen de Londenaren niet langs Sheffield United, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Southampton en Norwich City.

De teleurstellende resultaten zorgden voor het ontslag van Emery, maar Arsenal weet de weg omhoog ook zonder de Spanjaard nog niet in te zetten. Door de vierde nederlaag van het seizoen blijft Arsenal op negentien punten steken, goed voor de tiende plek in de Premier League.

Het Newcastle United van Jetro Willems won met 0-2 bij nummer negen Sheffield United en staat nu net als Sheffield en Arsenal op negentien punten uit vijftien duels. Allan Saint-Maximin en Jonjo Shelvey tekenden voor de treffers op Brammall Lane. Willems speelde de hele wedstrijd.

Brighton & Hove Albion was met 1-2 te sterk voor Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Anderlecht naar kwartfinales in bekertoernooi

In het Belgische bekertoernooi bereikte Anderlecht de kwartfinales. De ploeg van trainer Frank Vercauteren, die dit seizoen in de competitie teleurstellend presteert, was met 2-3 te sterk voor Excel Moeskroen.

Bij rust stond het al 1-2 voor Anderlecht, waarna Derrick Luckassen in de 56e minuut de 1-3 aantekende. De Nederlandse verdediger van PSV speelt dit seizoen op huurbasis voor de Belgische topclub.

Moeskroen maakte in de slotfase nog wel de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef uit. Anderlecht, dat Vincent Kompany vlak na rust geblesseerd zag uitvallen, miste diep in blessuretijd zelfs nog een penalty.

In de kwartfinales wacht Anderlecht een treffen voor eigen publiek met het Club Brugge van Ruud Vormer, dat zich woensdag al bij de laatste acht voegde door na verlenging en penalty's af te rekenen met KV Oostende.

