Everton heeft donderdagavond Marco Silva ontslagen. De Portugees moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van 'The Toffees', die in de degradatiezone van de Premier League bivakkeren.

Everton ging woensdagavond pijnlijk onderuit tegen Liverpool in de Merseyside Derby (5-2) en leed op Anfield de derde nederlaag op rij. Het was al de elfde keer in vijftien gespeelde duels dit seizoen dat de club zonder overwinning bleef in de Premier League.

De 42-jarige Silva werd in de zomer van 2018 aangesteld bij Everton en leidde de club in zijn eerste seizoen naar de achtste plek. Op dit moment bezet Everton de teleurstellende achttiende positie op de ranglijst met veertien punten, waardoor lijfsbehoud op het spel staat.

Silva is al de vierde manager in ruim 3,5 jaar die het veld moet ruimen bij Everton. Roberto Martínez (mei 2016) , Ronald Koeman (oktober 2017) en Sam Allardyce (mei 2018) gingen hem voor.

Everton wil snel opvolger Silva aanstellen

Het is bovendien de vierde keer in korte tijd dat een manager in de Premier League het veld moet ruimen. Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Unai Emery (Arsenal) en Quique Sánchez Flores (Watford) gingen hem onlangs voor.

Silva was bij Everton bezig aan zijn zesde klus als hoofdtrainer. De oud-verdediger stond eerder in Engeland voor de groep van Hull City en Watford en was ook trainer van Estoril, Sporting CP en Olympiacos.

Duncan Ferguson neemt voorlopig de honneurs waar bij Everton en zal zaterdag ook aan het roer staan tijdens het thuisduel met Chelsea. Everton laat in een verklaring weten zo snel mogelijk een opvolger van Silva aan te willen stellen.