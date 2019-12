Romelu Lukaku (Internazionale) en Chris Smalling (AS Roma) hebben donderdagavond vol ontsteltenis gereageerd op de racistische voorpagina van Corriere dello Sport. AS Roma en AC Milan kondigen zelfs aan de Italiaanse sportkrant in de ban te doen.

Op de voorpagina van donderdag staat bij foto's van Lukaku en Smalling de kop 'Black Friday'. De titel staat boven een tekst waarin de krant vooruitblikt op het treffen tussen Internazionale en AS Roma van vrijdagavond.

"In plaats van zich te focussen op de krachtmeting tussen twee grote clubs, komt Corriere dello Sport met de domste kop die ik in mijn hele loopbaan heb gezien", schrijft een boze Lukaku op Twitter.

"Jullie blijven bijdragen aan het racismeprobleem, in plaats van dat jullie praten over de schitterende wedstrijd die in San Siro gespeeld gaat worden. Jullie van Corriere dello Sport zouden beter moeten weten dan dit. Dank aan alle fans en andere journalisten voor de steun."

Smalling volgde het voorbeeld van Lukaku. "Ik had gehoopt dat ik me volledig kon focussen op de wedstrijd, maar het is belangrijk dat ik benadruk dat wat er op de voorpagina stond, verkeerd en behoorlijk ongevoelig is. Ik hoop dat de redacteuren verantwoordelijkheid nemen en zich realiseren wat voor impact woorden kunnen hebben."

De bewuste voorpagina van de Corriere dello Sport. (Foto: Corriere dello Sport)

AS Roma en AC Milan boycotten Corriere dello Sport

Internazionale, AS Roma en andere instanties spraken eerder op donderdag al hun afkeur uit, maar directeur Ivan Zazzaroni van Corriere dello Sport weigerde door het stof te gaan. Hij wees naar "legers van weldenkende mensen die internet tegenwoordig gebruiken om iemand als racist te bestempelen".

Donderdagavond kwam AS Roma met een nieuwe verklaring, waarin de club bekendmaakte dat Corriere dello Sport de rest van dit jaar wordt geboycot. Journalisten van de krant zijn niet welkom en spelers zullen geen interviews afgeven. AC Milan volgt het voorbeeld van AS Roma.

Racisme is al lange tijd een probleem in het Italiaanse voetbal en ook dit seizoen waren er al meerdere incidenten. Lukaku werd racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari en Brescia-spits Mario Balotelli overkwam hetzelfde in het uitduel met Hellas Verona.

Vorige week riepen de twintig clubs uit de Serie A in een gezamenlijke verklaring op om harder op te treden tegen racisme in de Italiaanse stadions. Serie A-baas Luigi De Siervo kondigde woensdag een grote campagne tegen racisme aan.