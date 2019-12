Interim-coach Dirk Heesen van ADO Den Haag heeft het persoonlijk moeilijk gehad met de beslissing van Alfons Groenendijk om op te stappen. De oud-voetballer hoopt dat hij en zijn spelers de draad zo snel mogelijk op kunnen pakken na een roerige week.

De 55-jarige Groenendijk diende maandag zijn ontslag in als gevolg van de reeks teleurstellende resultaten van ADO, dat zaterdag een kansloze 4-0-nederlaag leed bij Heracles Almelo. Heesen werd naar voren geschoven als diens tijdelijke opvolger, maar makkelijk was het niet voor de geboren Utrechter.

"Toen Fons vertelde dat hij wilde stoppen, zakte wel even de moed in mijn schoenen", zei hij donderdag in gesprek met ADO TV. "We zijn als kennissen begonnen en ik durf wel te zeggen dat we vrienden zijn geworden. Dus dat deed wel even pijn, ja. Hij zei: 'Je moet zorgen dat je er maandag staat.'"

Groenendijk werd in februari 2017 aangesteld bij ADO als opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic en nam Heesen met zich mee als assistent. De Hagenaars eindigden de afgelopen twee seizoenen knap in het linkerrijtje, maar dit seizoen verloopt behoorlijk moeizaam. ADO staat zeventiende met slechts elf punten.

"We willen de jongens een goede en duidelijk boodschap meegeven dat er iets moet veranderen. Dat hebben we al zes of acht weken geprobeerd, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Vervolgens heeft Fons besloten: laat iemand anders het doen. Nu ga ik het proberen, voor wie weet hoelang."

Dirk Heesen als rechterhand van de inmiddels vertrokken Alfons Groenendijk. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen nu geen vervelende dingen gebruiken'

De beslissing van de in de groep geliefde Groenendijk viel ook rauw op het dak van enkele spelers. De selectie kreeg maandag dan ook vrij om het hoofd leeg te maken, waarna de spelers zich een dag later weer op het trainingsveld meldden.

"Dinsdagochtend was een slow start, maar daarna was het weer als vanouds. En dat moet ook, want we moeten verder", benadrukte Heesen, die begint aan zijn tweede periode als hoofdtrainer, nadat hij tussen 2010 en 2012 voor de groep van TOP Oss stond.

ADO wacht zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen FC Twente en een week later komt FC Groningen naar het Cars Jeans Stadion, ploegen die eveneens in het rechterrijtje staan. Heesen doet een beroep op het thuispubliek om de ploeg een hart onder de riem te steken.

"We kunnen nu geen vervelende dingen gebruiken, we moeten positiviteit hebben en aangemoedigd worden door het liefst dertien-, veertienduizend mensen. Dat iedereen negentig minuten gas geeft. Dan zien we daarna wel hoe goed we het gedaan hebben."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie