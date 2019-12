Voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli ontkent dat trainer Carlo Ancelotti op het punt staat ontslagen te worden. De preses spreekt juist zijn volle steun uit in de zestigjarige coach, ondanks de roerige periode en de reeks teleurstellende resultaten.

Napoli bleef zondag in de thuiswedstrijd tegen Bologna (1-2) voor de achtste keer op rij zonder overwinning. De laatste zege dateert van 23 oktober, toen Red Bull Salzburg met 2-3 werd verslagen. Italiaanse media schrijven dan ook dat de dagen van Ancelotti bij Napoli geteld zijn, maar De Laurentiis zegt het tegenovergestelde.

"Mijn vertrouwen in Ancelotti als coach en als persoon is onvoorwaardelijk en nooit verdwenen", zegt De Laurentiis donderdag in gesprek met het Italiaanse radiostation Kiss Kiss. "Het zou een fout zijn om nu een beslissing te nemen over de toekomst. De rust moet terugkeren."

Niet alleen sportief gaat het slecht met Napoli; het is onrustig bij de club na een conflict tussen de spelersgroep en De Laurentiis. De flamboyante voorzitter eiste dat de selectie begin november op trainingskamp zou gaan in een wat afgelegen gebied - dat gebeurt vaker in Italië als clubs teleurstellend presteren - maar veel spelers zagen dat niet zitten en kwamen in opstand.

Ancelotti was aanvankelijk ook geen voorstander van het idee, maar besloot zondag na een nieuwe domper tegen Bologna de zogenoemde ritiro nieuw leven in te blazen. Napoli is vanaf woensdag tot en met de uitwedstrijd tegen Udinese van zaterdag op trainingskamp. Met dank aan Ancelotti, die daardoor weer wat steviger in zijn zadel zit.

Carlo Ancelotti verkeert in zwaar weer bij Napoli. (Foto: Pro Shots)

Voorzitter: Heb nog niet met andere trainers gebeld

Hoewel Italiaanse media schrijven dat Napoli al lijntjes heeft uitgezet naar de clubloze trainers Gennaro Gattuso, Luciano Spalletti en Massimiliano Allegri, ligt er volgens De Laurentiis helemaal geen plan om Ancelotti te vervangen.

"Ik heb helemaal niemand gebeld, dus hierbij wil ik nogmaals mijn vertrouwen in Ancelotti uitspreken", zei hij. "De huidige problemen hebben misschien te maken met zijn werkmethode, maar die methode heeft er wel voor gezorgd dat Carlo van alles heeft gewonnen in zijn carrière als trainer. Onze coach is Ancelotti en dat blijft zo."

Het veelbesproken trainingskamp moet Napoli de juiste impuls geven om voor het eerst in maanden weer eens te winnen. De ploeg van voormalige Eredivisie-spelers Hirving Lozano, Dries Mertens, Arek Milik en Amin Younes speelt drie dagen na het uitduel met Udinese een thuisduel met KRC Genk in de Champions League.

Ancelotti is sinds de zomer van 2018 de trainer van Napoli. De voormalige coach van Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München leidde de club uit Napels vorig seizoen naar een verdienstelijke tweede plek.

