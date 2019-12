Voorzitter Gianni Infantino van de internationale voetbalbond FIFA is donderdag voorgedragen om een van de drie nieuwe leden van het internationaal olympisch comité (IOC) te worden.

Naast Infantino zijn ook de Japanner Yasuhiro Yamashita - de voorzitter van het Japanse olympisch comité - en de Amerikaan David Haggerty - de voorzitter van de internationale tennisfederatie ITF - door het IOC-bestuur genomineerd voor lidmaatschap.

"Deze drie personen zouden zeer veel kwaliteiten en expertise met zich meebrengen, die zeer voordelig kunnen zijn voor het IOC", aldus IOC-voorzitter Thomas Bach, die de afgelopen dagen met zijn bestuur vergaderde in het Zwitserse Lausanne.

De verkiezing van Infantino, Yamashita en Haggerty moet nog wel bekrachtigd worden door de IOC-leden. Dat zal op 10 januari gebeuren bij een IOC-sessie in Lausanne.

De verwachting was dat voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekbond ook voorgedragen zou worden als nieuw IOC-lid, maar volgens Bach heeft de Brit nog geen afdoende antwoord kunnen geven op vragen over mogelijke belangenverstrengeling. Coe is ook voorzitter van het sportmarketingbedrijf CSM Sport & Entertainment.

Momenteel zijn er 105 IOC-leden. Sinds het terugtreden van Camiel Eurlings begin 2018 zijn er geen Nederlandse IOC-leden meer.

