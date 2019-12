Heracles Almelo-spits Cyriel Dessers heeft zich donderdag beschikbaar gesteld voor het Nigeriaanse elftal. De topscorer van de Eredivisie heeft een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder en mag dus voor beide landen uitkomen.

"Na veel gesprekken met de voorzitter van de Nigeriaanse voetbalbond heb ik besloten om me volledig beschikbaar te stellen voor Nigeria", zegt de 24-jarige Dessers in een verklaring.

"Ik ga mijn best doen om onderdeel van de ploeg te worden en wil strijden om het land meer successen te bezorgen. Ik ben een trotse Nigeriaan en kan niet wachten om mijn droom te verwezenlijken en het groen-witte shirt te dragen."

Dessers, die in 2015 een keer werd opgeroepen voor Jong België maar nooit het shirt van het land van zijn vader droeg, maakt dit seizoen veel indruk bij Heracles. De van FC Utrecht overgekomen spits scoorde in zestien officiële duels al dertien keer.

In de Eredivisie staat hij op elf treffers, waarmee hij topscorer is. Bovendien werd hij uitgeroepen tot beste Eredivisie-speler van de maand november. Dessers speelde in Nederland ook voor NAC Breda en kwam in België uit voor KSC Lokeren en OH Leuven.

Nigeria deed in 1994 voor het eerst mee aan het WK en ontbrak sindsdien alleen in 2006. De beste prestatie is het bereiken van de achtste finales, die in zowel 1994, 1998 als 2014 werden gehaald door de 'Super Eagles'.