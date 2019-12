Het droomhuwelijk tussen trainer Mark van Bommel en PSV staat hevig onder druk. Maar club en clubicoon willen er vooralsnog samen uitkomen. Twee ervaringsdeskundigen over hoe het tij te keren is.

PSV-directeur Toon Gerbrands probeerde de geplaagde Van Bommel deze week wat lucht te verschaffen door de ambities naar beneden bij te stellen. De oude doelstelling van Europees overwinteren en kampioen worden ging overboord, PSV gaat vanaf nu voor de KNVB-beker en de tweede plaats. Een goede zet, vindt Jan Wouters, die als speler, assistent en interim-trainer vijf jaar in Eindhoven werkzaam was.

"PSV mist gewoon een paar spelers met extra kwaliteit", zegt Wouters. "Als ik het vergelijk met Ajax, dan zie ik daar veel meer spelers die het verschil kunnen maken. Je hebt Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Quincy Promes, Donny van de Beek en dan vergeet ik er nog wel een paar. Als de één een mindere dag heeft, dan staat er wel een ander op. Je zag dat PSV meteen een probleem had toen Donyell Malen en Steven Bergwijn geblesseerd waren."

Van Bommel moet vooral het hoofd koel houden en de rug recht, oordeelt de zeventigvoudig international. "Het ligt in mijn ogen niet aan hem. Hij heeft vorig jaar laten zien een goede trainer te zijn. Hij moet aan zijn visie vast blijven houden, niet opeens heel verdedigend gaan spelen of zo. Dan kan het goedkomen."

PSV-trainer Mark van Bommel en directeur Toon Gerbrands. (Foto: Pro Shots)

Foppe de Haan kon bij Heerenveen het tij keren

Ook Foppe de Haan weet uit eigen ervaring dat de openlijke steun die Van Bommel van Gerbrands ontving van doorslaggevende waarde kan zijn. Zolang die maar gemeend is. "Ik heb veel goede jaren bij sc Heerenveen gehad, maar we begonnen ook een keer heel slecht. Dat was in 2002", aldus De Haan, die tussen 1993 en 2004 hoofdtrainer was in Friesland en daarmee nog altijd de langstzittende trainer ooit van de Eredivisie is.

"Na acht wedstrijden hadden we pas drie punten. We verloren zelfs met 3-0 van RBC Roosendaal, het was echt waardeloos. Voorzitter Riemer van der Velde kwam op maandag naar me toe en zei dat hij een persconferentie ging geven. 'Waarom dan?', vroeg ik hem. 'We gaan iedereen vertellen dat we het volste vertrouwen in je hebben', zei hij."

Vervolgens slaagde De Haan erin het tij te keren. "Die persconferentie heeft enorm geholpen. Voor de media, de spelers en de supporters was duidelijk dat ik zou blijven. De discussie was meteen weg en uiteindelijk misten we zelfs op één doelpunt Europees voetbal."

Trainer Foppe de Haan (r) en voorzitter Riemer van der Velde begin deze eeuw bij sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Situatie bij PSV doet aan Feyenoord-crisis van 2016 denken

De huidige situatie bij PSV doet sterk denken aan die van Feyenoord begin 2016. Na zeven nederlagen op rij besloot de leiding van de Rotterdamse club niet om trainer Giovanni van Bronckhorst te ontslaan, maar werd Dick Advocaat naast hem gezet als ervaren assistent.

Prompt verloor Feyenoord dat seizoen geen wedstrijd meer, waardoor de derde plaats werd veiliggesteld en de ploeg met de KNVB-beker nog een prijs aan het seizoen overhield. Een jaar later werd de directie nogmaals beloond door zijn standvastigheid toen Van Bronckhorst Feyenoord zelfs naar het eerste kampioenschap in achttien jaar tijd leidde.

'Klankbord' Dick Advocaat stond hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst bij tijdens een moeilijke periode in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel heeft adviseur Van Marwijk aan zijn zijde

Wouters maakte in die periode deel uit van de staf van Van Bronckhorst. "De clubleiding heeft in die moeilijke periode in vergaderingen heel duidelijk het vertrouwen uitgesproken in Gio. Daarnaast kregen we Dick erbij, die over alles zijn mening gaf. Dick heeft in die periode veel met Gio gesproken."

De rol die Advocaat als adviseur en klankbord destijds vervulde bij Feyenoord, wordt bij PSV een aantal keer per maand vertolkt door Bert van Marwijk, met name rond thuiswedstrijden. De schoonvader van Van Bommel werd deze week ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, een functie die hij combineerde met zijn adviseurschap bij PSV.

"Zo'n ervaren assistent kan wat teweegbrengen", zegt De Haan. "Maar Advocaat stond bij Feyenoord echt naast Van Bronckhorst op het trainingsveld. Dat zie ik Van Marwijk nog niet zo snel doen." Een woordvoerder van PSV bevestigt dat de rol van Van Marwijk voorlopig niet verandert.

Technisch directeur John de Jong bij de presentatie van beoogd aanvoerder Ibrahim Afellay, die inmiddels fit is maar nog geen minuut speelde. (Foto: Pro Shots)

Alle transfers lijken te mislukken

Van Bommel probeerde zelf het tij al keren door onder meer Pablo Rosario de aanvoerdersband af te nemen en doelman Jeroen Zoet op de bank te zetten. Het leverde nog geen ommekeer op. Het lijkt er daarom op dat Van Bommel eerder naar technisch directeur John de Jong dan naar Van Marwijk moet kijken. Want het aankoopbeleid van afgelopen zomer pakt vooralsnog bijzonder slecht uit. De Jong gaf ruim 34 miljoen euro uit, maar van alle nieuwelingen stond afgelopen week tegen FC Emmen (1-1) alleen Ritsu Doan in de basis.

Dat had ook Van Bommel zelf anders ingeschat. Kort na het sluiten van de transfermarkt gaf hij nog complimenten aan de technisch directeur. "We zijn heel slagvaardig geweest. We laten zien dat wij plannen hebben met dit elftal en zo goed mogelijk voor de dag willen komen. Ook in de Champions League."

Die Champions League zou PSV nooit halen, in de voorronde was FC Basel te sterk. De Eindhovenaren zijn inmiddels ook uitgeschakeld in de Europa League en staan na de dramatische serie in de herfst dertien punten achter op koploper Ajax en zeven op nummer twee AZ in de Eredivisie.

Inkomende transfers PSV afgelopen zomer Bruma (RB Leipzig) 15 miljoen euro

Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) 10 miljoen euro

Ritsu Doan (FC Groningen) 7,5 miljoen euro

Olivier Boscagli (OGC Nice) 2 miljoen euro

Konstantinos Mitroglou (Galatasaray) gehuurd

Toni Lato (Valencia) gehuurd

Ibrahim Afellay transfervrij

Robbin Ruiter transfervrij

'PSV kan nog wel een spits en een verdediger gebruiken'

De Haan en Wouters menen dat De Jong, net als Van Bommel relatief onervaren in zijn functie, tijdens de winterse transferperiode voor een herkansing moet gaan.

"Je moet goed analyseren wat er mis is", zegt De Haan. "Dat hebben wij bij Heerenveen in 2002 ook gedaan. In de winterstop hebben we spits Gerald Sibon erbij gehaald en dat scheelde een slok op een borrel. Als ik nu naar PSV kijk, dan denk ik dat ze een balvaste spits en een goede centrale verdediger nodig hebben."

"PSV is de laatste jaren meer op eigen jeugd gaan inzetten, maar het gevolg is wel dat de prestaties wisselend kunnen zijn", ziet Wouters. "Er zijn wel heel grote talenten, zoals Mohammed Ihattaren, maar die hebben wat tijd nodig om constant te presteren. En ik mis een verdediger met aanvallende kwaliteiten. Alleen Dumfries heeft dat."

Tot de winterstop heeft PSV nog vijf duels te spelen, te beginnen zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard. Die vijf wedstrijden moet Van Bommel zien te overleven om daarna met een versterkte selectie weer op de juiste koers te komen. Maar dat is een glibberige weg, waarschuwde algemeen directeur Gerbrands al: "Het lijntje waarop we met z'n allen lopen is flinterdun."