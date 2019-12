Bas Dost zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor Eintracht Frankfurt. De dertigjarige Nederlander kampt al enige tijd met liesklachten en gaat zich deze maand volledig richten op revalideren.

"Bas zal in december niet meer spelen", zei Eintracht Frankfurt-trainer Adi Hütter donderdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Hertha BSC van vrijdag.

"Hij moet een pauze nemen en zich focussen op zijn herstel. De intensiteit was de afgelopen weken erg hoog en Bas heeft nog steeds pijn. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk herstelt."

Dost stapte eind augustus over van Sporting CP naar Eintracht Frankfurt. Hij vertelde twee weken geleden tegen Duitse media dat hij in de voorbereiding in Portugal niet de fitheid kon krijgen die nodig is voor de Bundesliga en dat hij kampt met verschillende (lichte) fysieke klachten.

De spits, die bedankt heeft voor het Nederlands elftal, speelde desondanks twaalf wedstrijden voor Eintracht Frankfurt, waarin hij goed was voor vijf goals (drie in de Bundesliga, twee in de beker).

De ploeg van Hütter speelt deze maand nog vijf duels; vier in de Bundesliga en één in de Europa League. De eerste wedstrijd na de winterstop is op 18 januari.

