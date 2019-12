Real Madrid heeft slecht nieuws gekregen over de blessure van Eden Hazard. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Belg een breukje in zijn rechterenkel heeft, waardoor hij over twee weken vrijwel zeker de topper tegen FC Barcelona moet missen.

Real Madrid meldt donderdag op zijn site dat Hazard een microfractuur in zijn rechterenkel heeft. De club meldt niet hoelang de vleugelspeler langs de kant zal staan, maar het lijkt uitgesloten dat hij op woensdag 18 december kan spelen in de Clásico in Barcelona.

Hazard, die afgelopen zomer voor 100 miljoen euro overkwam van Chelsea, liep de blessure vorige week op door een tackle van zijn landgenoot Thomas Meunier in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (2-2).

Real dacht na de eerste onderzoeken dat Hazard alleen een kneuzing had en slechts tien dagen uit de roulatie zou zijn, maar de blessure blijkt toch ernstiger.

Marcelo is ook een vraagteken voor de kraker tegen Barcelona. De linksback heeft een spierblessure in zijn linkerkuit.

De eerste Clásico van het seizoen zou eigenlijk op 26 oktober plaatsvinden, maar de wedstrijd werd vanwege de politieke onrust in Catalonië verplaatst naar 18 december. Koploper Barcelona en nummer twee Real hebben na veertien wedstrijden beide 31 punten.

