Internazionale en AS Roma hebben donderdag een racistische kop in Corriere dello Sport veroordeeld. Op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant staat de tekst 'Black Friday' tussen foto's van Inter-spits Romelu Lukaku en Roma-verdediger Chris Smalling.

De kop staat boven een vooruitblikkend verhaal over de topper tussen koploper Internazionale en nummer vijf AS Roma van vrijdag in San Siro.

Eronder schrijft de krant in een subkop: "Lukaku en Smalling, voormalige teamgenoten bij Manchester United en nu sterren bij Inter en Roma, staan morgen tegenover elkaar. Het gaat om de titel en Champions League-voetbal."

"Voetbal is passie, cultuur en broederschap", schrijft Internazionale in een reactie op Twitter. "We zijn en blijven tegen elke vorm van discriminatie."

AS Roma laat in een tweet ook duidelijk blijken dat de club het niet eens is met de keuzes van Corriere dello Sport:

Racisme in Serie A dit seizoen veel in het nieuws

De kop van de krant uit Rome zorgt donderdag voor veel woede in Italië en daarbuiten. Antiracismegroep FARE schrijft op Twitter dat "de media elke dag racisme aanwakkeren".

Corriere dello Sport heeft vooralsnog niet op de ophef gereageerd.

Racisme is al lange tijd een probleem in het Italiaanse voetbal, waar de laatste jaren veel incidenten waren. Recent werden topspelers als Lukaku en Mario Balotelli racistisch bejegend vanaf de tribunes.

Vorige week riepen de twintig clubs uit de Serie A in een gezamenlijke verklaring op om harder op te treden tegen racisme in de Italiaanse stadions. Serie A-baas Luigi De Siervo kondigde woensdag een grote campagne tegen racisme aan.

