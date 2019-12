De KNVB heeft geen reden om eraan te twijfelen dat AZ-Ajax volgende week gewoon in het AFAS Stadion in Alkmaar kan worden gespeeld. Mocht de gemeente alsnog een streep door het duel zetten, dan blijven er twee opties over.

Vooralsnog lijkt niets het normale competitieprogramma van zondag 15 december in de weg te staan, laat een woordvoerder van de KNVB donderdag aan NUsport weten. Het wachten is op toestemming van de gemeente Alkmaar.

Als de gemeente toch een streep door AZ-Ajax zet, dan blijven er twee opties over: verplaatsing van de wedstrijd naar begin 2020 óf het omdraaien van de thuis- en uitwedstrijd, wat dus zou betekenen dat Ajax volgende week zondag de thuisploeg is in de Johan Cruijff ArenA.

AZ speelde zijn thuisduels in de afgelopen maanden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Het is geen optie meer om ook de wedstrijd tegen Ajax in Den Haag te spelen.

Lang leek het erop dat AZ-Ajax niet in Alkmaar gespeeld zou kunnen worden, omdat in augustus een deel van het dak van het stadion instortte. In de afgelopen weken is vanwege de veiligheid drie kwart van het dak gedemonteerd.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie