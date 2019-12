Roda JC krijgt definitief drie punten in mindering en een boete van 12.500 euro voor het schenden van licentieregels. De beroepscommissie van de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft het beroep van de Keuken Kampioen Divisie-club donderdag afgewezen.

De licentiecommissie stelde eind juni een onderzoek in naar Roda en daaruit bleek dat de club zich niet aan de licentieregels hield. De Mexicaanse zakenman Mauricio Garcia de la Vega had namelijk zonder toestemming van de licentiecommissie meer dan 25 procent van de aandelen van de Limburgers verkregen.

Begin oktober kreeg Roda daarvoor een straf van drie punten in mindering en boetes van 2.500 euro en 10.000 euro. De club ging in beroep, maar dat leverde dus geen succes op. Door de uitspraak van de beroepscommissie zijn de sancties nu definitief.

Roda JC zakt door de straf van negentien naar zestien punten. Daarmee blijft de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong de nummer veertien van de Eerste Divisie.

Garcia de la Vega wilde een meerderheid van de Roda-aandelen overnemen, maar de Mexicaan kreeg veel kritiek en werd eind september in de rust van het thuisduel met De Graafschap door supporters het stadion uitgezet. Een week later besloot hij af te zien van de overname.

De club uit Kerkrade kampt al langere tijd met financiële problemen. Roda leverde eind oktober wel net op tijd de benodigde documenten over een sluitende begroting in bij de licentiecommissie, nadat een groep van zes ondernemers 80 procent van de aandelen had overgenomen en een bankgarantie had afgegeven.

Mauricio Garcia de la Vega werd uiteindelijk niet de grootaandeelhouder van Roda JC. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie