Marc Wilmots is al na zeven maanden vertrokken als bondscoach van Iran. De vijftigjarige Belg heeft uit onvrede zijn contract ingeleverd.

In Iraanse media werd aanvankelijk gesproken over een ontslag van Wilmots, maar de voormalige bondscoach van België laat op Twitter weten dat het anders zit.

"In tegenstelling tot wat de Iraanse pers blijkbaar heeft verspreid, is er door de voetbalbond en mij geen overeenkomst bereikt over een vertrek", schrijft Wilmots.

"We zijn wél in onderhandeling over een oplossing voor het niet naleven van contractuele verplichtingen door de bond en de beëindiging van het contract door mijzelf. Het is nu aan mijn advocaten."

Wilmots werd halverwege mei aangesteld als opvolger van Carlos Queiroz. Tussen 2012 en 2016 was hij bondscoach van zijn vaderland België en in 2017 had hij Ivoorkust een aantal maanden onder zijn hoede.

Als bondscoach van Iran boekte Wilmots drie overwinningen, speelde hij één keer gelijk en verloor hij twee keer.