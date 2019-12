José Mourinho had op een beter resultaat gehoopt bij zijn terugkeer op Old Trafford. De Portugees ging woensdag met Tottenham Hotspur met 2-1 onderuit bij Manchester United, de club waarvan hij tussen 2016 en eind vorig jaar manager was.

De 'Spurs' kwamen in Manchester al vroeg op achterstand door een doelpunt van Marcus Rashford. Na de gelijkmaker van Dele Alli zorgde Rashford vlak na rust uit een strafschop voor de beslissing.

"We begonnen de tweede helft met een onmogelijk tegendoelpunt, waarbij we niet alert waren en stonden te slapen. Rashford is in het zestienmetergebied slim en moeilijk te verdedigen", aldus de balende Mourinho.

"In de eerste helft begon United al agressiever en met meer intensiteit dan wij, al namen we op een gegeven moment de controle wel over. De goal vlak na rust zorgde ervoor dat United kon spelen zoals het wilde."

Het tweede doelpunt van Rashford betekende voor Mourinho zijn eerste nederlaag als coach van Tottenham, waarbij hij Mauricio Pochettino twee weken geleden opvolgde. Hij was begonnen met drie overwinningen.

Marcus Rashford zorgde met een rake strafschop voor de beslissing bij Manchester United-Tottenham Hotspur. (Foto: Getty Images)

Solskjaer: 'Zijn begonnen met wederopbouw'

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer was vanzelfsprekend blij met de zege. De Noor wordt flink bekritiseerd, omdat de 'Red Devils' onder zijn leiding voorlopig behoorlijk tegenvallen.

"Mijn spelers zijn leergierig en verbeteren zich continu. Vanavond waren ze lange tijd echt fantastisch. De drie punten zijn op dit moment heel erg belangrijk voor ons", aldus Solskjaer.

"We hebben al te vaak gelijkgespeeld en de zege te vaak uit handen gegeven. We zijn begonnen met de wederopbouw. Er zijn knopen doorgehakt en we willen de club er weer bovenop helpen. Het helpt enorm als je dan drie of vier keer wint."

United is achter Liverpool, Leicester City, Manchester City, Chelsea en Wolverhampton Wanderers de nummer zes van de Premier League. Het Tottenham van Mourinho bezet plek acht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.