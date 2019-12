Vincent Janssen heeft zijn club CF Monterrey in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) dicht bij de finale van de play-offs in Mexico gebracht. De Nederlandse spits maakte de winnende treffer tegen Necaxa: 2-1.

Na een ruststand van 1-0 kwam Necaxa in de tweede helft langszij in het Estadio BBVA Bancomer, maar zo'n twintig minuten voor tijd bracht Janssen de thuisfans in extase.

De zeventienvoudig Oranje-international controleerde de bal knap, vond beheerst de verre hoek en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De return is in de nacht van zaterdag op zondag.

De 25-jarige Janssen is de laatste weken op dreef bij Monterrey, waar hij sinds afgelopen zomer speelt. In zijn laatste drie wedstrijden scoorde de spits drie keer en zijn laatste negen duels leverden negen goals op.

Janssen kwam in juli over van Tottenham Hotspur, waar hij op een zijspoor was beland. Verder speelde hij voor Almere City, AZ - clubs waar hij indrukte maakte met veel doelpunten - en Fenerbahçe.

De andere halve finale in de Mexicaanse play-offs gaat tussen Monarcas en Club América, dat in de kwartfinales titelverdediger Tigres UANL uitschakelde.

