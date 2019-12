Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een probleemloze overwinning geboekt in de Ligue 1. De Parijzenaars waren voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor middenmoter FC Nantes.

PSG zag aan het einde van de eerste helft een doelpunt van Neymar afgekeurd worden door de VAR, maar in de 52e minuut was het alsnog raak. Kylian Mbappé kreeg de voorzet van Ángel Di María een beetje achter zich, maar werkte de bal op randje buitenspel fraai met zijn hak binnen.

Daar bleef het lang bij, maar Neymar tekende vijf minuten voor tijd alsnog voor zijn eerste treffer sinds 5 oktober. Hij mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Mauro Icardi en faalde niet van 11 meter.

Voor PSG is het de derde competitiezege op rij, nadat de ploeg van trainer Thomas Tuchel recent afrekende met Lille OSC (2-0) en Stade Brestois (1-2). De regerend landskampioen staat met 33 punten op de eerste plek in de Ligue 1.

Dat zijn er twee meer dan Olympique Marseille, dat bovendien twee duels meer heeft gespeeld. PSG komt zaterdagavond weer in actie, als de ploeg van Tuchel een uitwedstrijd tegen subtopper Montpellier speelt.

Oud-Ajacied Kasper Dolberg verloor eerder op woensdag met OGC Nice ruim bij Saint-Etienne (4-1). De Deense spits tekende na een kwartier voor de gelijkmaker, maar hij kon een nederlaag niet voorkomen.

Kylian Mbappé, Neymar en Ángel Di María vieren de treffer. (Foto: Pro Shots)

Vormer met Club Brugge verder in beker

In het Belgische bekertoernooi bereikte Ruud Vormer met Club Brugge de kwartfinales. De ploeg van trainer Philippe Clement rekende pas na verlenging en penalty's af met KV Oostende, een laagvlieger in de competitie.

Oostende kwam in de derde minuut nog wel verrassend op voorsprong via Idrissa Sylla en hield die marge van één lang vast, maar Club Brugge maakte in de 73e minuut alsnog gelijk via Krépin Diatta.

In de beslissende penaltyserie miste Oostende twee strafschoppen, terwijl de bezoekers geen enkele keer in de fout gingen van 11 meter. Vormer was een van de penaltynemers.

In navolging van Club Brugge voegden ook Zulte Waregem, KV Kortrijk, Standard Luik, Union en Charleroi zich bij de laatste zestien ploegen in de Croky Cup, zoals het bekertoernooi in België heet.