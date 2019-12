Liverpool heeft woensdagavond op Anfield mede dankzij een doelpunt van Georginio Wijnaldum de 'Merseyside-derby' tegen Everton met 5-2 gewonnen. Op Old Trafford ging José Mourinho met Tottenham Hotspur onderuit tegen zijn vorige werkgever Manchester United: 2-1.

Liverpool en Everton maakten er een spectaculaire eerste helft van. De 'Reds' leidden na ruim een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Divock Origi en Xherdan Shaqiri. Origi schoof de bal binnen na een prachtige pass van Sadio Mané, die ook een mooi steekpassje gaf bij de goal van Shaqiri.

Michael Keane tekende van dichtbij voor de aansluitingstreffer, maar Liverpool breidde de voorsprong daarna uit naar 4-1 via goals van Origi en Mané. De Belg trof doel na een lange pass van Dejan Loveren en de Senegalees rondde een razendsnelle counter af. Op slag van rust bracht Everton de achterstand weer terug via een kopbal van Richarlison.

Waar de eerste helft zes doelpunten opleverde, kregen de toeschouwers na rust slechts één treffer te zien en die werd in de slotfase gemaakt door Wijnaldum. De Oranje-international scoorde na goed voorbereidend werk van Roberto Firmino en bepaalde de eindstand.

Naast Wijnaldum deed Virgil van Dijk de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat nu 32 competitieduels op rij ongeslagen is en het clubrecord uit 1987-1988 verbeterde. De ploeg van coach Jürgen Klopp heeft nu acht punten voorsprong op nummer twee Leicester City. Everton leed zijn derde nederlaag in de Premier League op rij en staat slechts achttiende.

José Mourinho beleefde geen gelukkige terugkeer op Old Trafford. (Foto: Pro Shots)

Mourinho met Tottenham onderuit bij United

Mourinho had United van medio 2016 tot eind vorig jaar onder zijn hoede en zag Tottenham al na zes minuten op achterstand komen tegen zijn oude club door een doelpunt van Marcus Rashford. De aanvaller opende de score met een hard schot, waarbij doelman Paulo Gazzaniga er niet heel goed uitzag.

Twintig minuten later was Rashford dicht bij zijn tweede van de avond met een afstandsschot dat op de lat terechtkwam. De thuisploeg bleef de beste kansen creëren, maar vlak voor rust kwamen de 'Spurs' langszij via Dele Alli. Hij nam de bal uit de lucht schitterend mee en schoot van dichtbij raak.

In de tweede helft duurde het slechts vier minuten tot United weer op voorsprong kwam. De bal ging op de stip na een overtreding van Moussa Sissoko op Rashford, waarna de Engelse international de strafschop feilloos benutte. De bezoekers gingen daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar kwamen niet meer tot scoren.

Mourinho leed na drie overwinningen zijn eerste nederlaag met Tottenham, waar hij twee weken geleden Mauricio Pochettino opvolgde als coach. Door het verlies zakken de 'Spurs' naar de achtste plek en worden ze gepasseerd door United. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer heeft één punt meer en klimt naar de zesde plaats.

James Maddison besliste de wedstrijd voor Leicester City tegen Watford. (Foto: Pro Shots)

Leicester behoudt voorsprong op City

Leicester City kwam voor eigen publiek tot winst tegen Watford: 2-0. Jamie Vardy benutte tien minuten na rust een penalty en James Maddison besliste de wedstrijd diep in blessuretijd. Door de zege behoudt Leicester de voorsprong van drie punten op nummer drie Manchester City, die dinsdag won bij Burnley (1-4).

Op Stamford Bridge pakte Chelsea na twee competitienederlagen weer eens de winst. De 'Blues' versloegen Aston Villa met 2-1 dankzij goals van Tammy Abraham en Mason Mount. Trezeguet zorgde tussendoor voor de gelijkmaker. Chelsea bezet de vierde plaats en heeft drie punten achterstand op Manchester City.

Wolverhampton Wanderers blijft goed presteren en staat dankzij een 2-0-thuiszege op West Ham United nu vijfde. In de degradatiezone verloor doelman Tim Krul met Norwich City op bezoek bij Southampton: 2-1.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.