Toon Gerbrands heeft woensdag voor het eerst uitgebreid gereageerd op de sportieve malaise bij PSV. De algemeen directeur is op dit moment niet van plan trainer Mark van Bommel te ontslaan, maar realiseert zich ook dat de situatie snel kan veranderen.

"We sparen niets en niemand in onze interne gesprekken en analyses. Maar we zeggen ook niet: er staat zoveel druk op de ketel, laten we maar ingrijpen voor de bühne en vervolgens pakt het niet beter uit", zegt Gerbrands in een interview met het AD.

"Maar het lijntje waarop we met z’n allen lopen is intussen flinterdun, daar zal ik ook eerlijk over zijn. We leven van week naar week, ik kan nu niet verder kijken dan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van komende zaterdag. Meer krediet hebben we op dit moment simpelweg niet."

PSV bleef zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-1) voor de achtste keer in de laatste negen duels zonder overwinning. De ploeg van de geplaagde Van Bommel won slechts acht van de eerste vijftien competitieduels en staat inmiddels dertien punten achter koploper Ajax.

Daarbij komt dat PSV al geen zicht meer heeft op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren leden donderdag een pijnlijke 4-0-nederlaag bij Sporting CP, drie weken nadat al kansloos werd verloren van LASK Linz (4-1).

Toon Gerbrands: 'We sparen niets en niemand'. (Foto: Pro Shots)

'Curve van laatste negen duels past écht niet bij PSV'

De druk op Van Bommel is flink toegenomen, al liet de voormalige middenvelder zelf al weten niet op te stappen en geniet hij ook nog het vertrouwen van de directie. Gerbrands benadrukt wel dat de huidige resultaten van PSV ondermaats zijn.

"De curve in deze laatste negen wedstrijden is er één die écht niet bij PSV past. We hebben een te hoge bovengrens en een te lage ondergrens", zegt de algemeen directeur, die benadrukt dat Van Bommel als clubicoon geen extra krediet krijgt. "0,0 procent. Als directie praten we over Van Bommel als hoofdcoach, niet als clubicoon."

Niet alleen Van Bommel, ook technisch manager John de Jong krijgt de nodige kritiek te verduren vanwege het gebrek aan kwaliteit in de selectie. De kans is groot dat PSV in januari opnieuw de transfermarkt op gaat om zich te versterken.

"Alles wat ons kan helpen om deze situatie te keren is bespreekbaar. Er is financiële ruimte. Alleen: zou je kopen, dan moeten het stabiele aankopen zijn die er direct staan en die je ook nog een paar jaar hier houdt. Zo wordt er gekeken."

PSV hoopt zaterdag de weg omhoog weer te vinden, als de Eindhovenaren een thuisduel met Fortuna Sittard spelen. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 19.45 uur.

