Cyriel Dessers is woensdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De 24-jarige spits van Heracles Almelo was op basis van statistieken de best presterende speler in november.

Dessers, die AZ-verdediger Owen Wijndal (tweede) en Ajacied Quincy Promes (derde) aftroefde, was vorige maand goed voor zes treffers en drie assists. Hij maakte een hattrick tegen VVV-Venlo (6-1), tekende in het uitduel met Ajax voor de eretreffer (4-1) en had zaterdag met twee goals een bijdrage aan de 4-0-zege op ADO Den Haag.

Daarbij komt dat Dessers in de vier wedstrijden in november dertien keer op doel schoot, een aantal dat verder niemand in de Eredivisie haalde. De Belg noteerde bovendien 42 balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander.

Door zijn doelpuntenproductie in november is Dessers momenteel topscorer in de Eredivisie. De oud-speler van NAC Breda en FC Utrecht heeft nu elf treffers achter zijn naam staan, één meer dan PSV-spits Donyell Malen en Promes.

Cyriel Dessers kreeg de prijs uit handen van Hans Kraay jr. (Foto: Eredivisie CV)

AZ hofleverancier in Elftal van de Maand

Dessers treedt met zijn prijs in de voetsporen van FC Utrecht-middenvelder Adam Maher (oktober), Malen (september) en Hakim Ziyech (augustus), die eerder dit seizoen werden uitgeroepen tot Speler van de Maand.

In het Elftal van de Maand wordt Dessers vergezeld door onder meer vier spelers van het sterk presterende AZ. Verdedigers Wijndal, Pantelis Hatzidiakos en Jonas Svensson en middenvelder Teun Koopmeiners hebben allemaal een plek in het elftal.

Verdediger Sven Botman (sc Heerenveen), middenvelders Alexander Merkel (Heracles Almelo) en Donny van de Beek (Ajax) en aanvallers Steven Berghuis (Feyenoord) en Promes completeren het Elftal van de Maand, dat net als de Speler van de Maand wordt gekozen door statistiekenbureau Opta Sports en de Eredivisie CV.

Dessers hoopt zijn eerste plek op de topscorerslijst zondag te verstevigen. Heracles Almelo speelt dan een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (aftrap 16.45 uur).

