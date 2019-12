Het hoofdtoernooi van de Champions League voor vrouwen krijgt vanaf het seizoen 2021/2022 een groepsfase, zo heeft het uitvoerend comité van de UEFA woensdag besloten.

Op dit moment is het zo dat er alleen in de kwalificatieronde een groepsfase is. Volgens de huidige opzet plaatsen de winnaars van de kwalificatiepoule zich voor het hoofdtoernooi, dat direct van start gaat met een knock-outfase tussen de qualifiers en de ploegen die zich rechtstreeks hebben geplaatst.

Vanaf het seizoen 2021/2022 worden de laatste zestien ploegen onderverdeeld in vier verschillende poules met dus ieder vier teams. De beste twee clubs plaatsen zich voor de kwartfinales en vanaf dan zal ook de knock-outfase van start gaan.

In de nieuwe groepsfase nemen de clubs het twee keer tegen elkaar op (uit en thuis) en zijn er dus in totaal zes speelronden, net als in de Champions League voor mannen. De groepsfase bij de vrouwen wordt in oktober, november en december afgewerkt.

FC Twente in achtste finales uitgeschakeld

FC Twente vertegenwoordigde Nederland dit seizoen in de Champions League voor vrouwen. De club uit Enschede plaatste zich als winnaar van groep 9 voor het hoofdtoernooi en bereikte ten koste van het Oostenrijkse SKN St. Pölten de laatste zestien.

In de achtste finales bleek meervoudig Champions League-winnaar VfL Wolfsburg een maatje te groot. Twente verloor het heenduel al met 6-0 en hield de schade in de return voor eigen publiek weliswaar beperkt (0-1), maar werd wel uitgeschakeld.

De Champions League voor vrouwen werd vorig jaar gewonnen door het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden, dat in de finale een maatje te groot was voor FC Barcelona (4-1). Het was het vierde jaar op rij dat Lyon het toernooi won.