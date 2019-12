De gemeente Alkmaar beslist volgende week of de Eredivisie-topper tussen AZ en Ajax op zondag 15 december gespeeld kan worden in het AFAS Stadion. De club heeft de gevraagde gegevens inmiddels verstuurd.

"Wij hebben alles aangeleverd bij de gemeente. Zij gaan de gegevens nu bekijken en bepalen volgende week of we tegen Ajax kunnen spelen in het eigen stadion", bevestigt een woordvoerder van AZ woensdag tegen NU.nl na berichtgeving van RTV Noord-Holland.

De veelbesproken wedstrijd leek twee weken geleden niet afgewerkt te kunnen worden in het AFAS Stadion omdat de gemeente volgens AZ na afronding van de demontage van het dak aanvullende eisen stelde.

De gemeente gaf AZ vervolgens echter langer de tijd om aan de aanvullende eisen te voldoen, waardoor de club nog mag hopen dat het Ajax ontvangt in het AFAS Stadion en niet opnieuw moet uitwijken naar een ander stadion.

"Het is nu afwachten geblazen. Ik kan niets zeggen over de afloop van deze zaak en dus ook niet of we er vertrouwen in hebben dat het goedkomt", aldus de woordvoerder van AZ.

Begin oktober werd begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak. (Foto: Pro Shots)

AFAS Stadion al sinds augustus niet meer in gebruik

Het AFAS Stadion is al sinds augustus niet meer in gebruik, omdat tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte. Begin oktober werd begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak en halverwege vorige maand werden die werkzaamheden afgerond.

AZ had daardoor de wens voorbereidingen te kunnen treffen om de thuisduels met Ajax en de amateurs van RKSV Groene Ster (tweede ronde TOTO KNVB Bekertoernooi op 18 december) in het eigen stadion te organiseren.

De landskampioen van 2009 speelde zijn thuisduels de afgelopen maanden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Mocht dat ook de locatie worden voor AZ-Ajax, dan laat de gemeente Den Haag waarschijnlijk geen fans van de Amsterdammers toe.

AZ is aan een uitstekend seizoen bezig. De ploeg van trainer Arne Slot staat op zes punten achterstand van Ajax knap tweede in de Eredivisie en plaatste zich vorige week in een voortijdig stadium voor de groepsfase van de Europa League.

