Zakaria Labyad wordt voorlopig niet geopereerd aan de knie die hij vorige week blesseerde tijdens de Champions League-wedstrijd van Ajax bij Lille OSC (0-2-zege). De medische staf kiest in eerste instantie voor een behandeling van fysiotherapie en rust.

Pas in het nieuwe jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over het mogelijke herstel van Labyad. Het staat wel vast dat hij dit kalenderjaar in ieder geval niet meer inzetbaar is.

Labyad maakte vorige maand tegen FC Utrecht (4-0-zege) pas zijn eerste minuten van het seizoen. Hij profiteerde van een blessure van David Neres, die eveneens minimaal tot de winterstop uitgeschakeld is.

De Marokkaanse aanvaller, die vorig jaar in de zomer voor 7 miljoen euro overkwam van FC Utrecht, had vervolgens ook een basisplaats tegen Heracles Almelo (4-1-zege en maker van een doelpunt) en tegen Lille.

Labyad vervangen door Lang

Labyad werd in de afgelopen week vervangen door Noa Lang, die een goede invalbeurt kende tegen Lille en zondag tegen FC Twente (2-5-zege) bij zijn basisdebuut meteen verantwoordelijk was voor een hattrick.

Ajax zit momenteel dun in de aanvallers. Naast Labyad en Neres zit ook Quincy Promes in de lappenmand. De clubtopscorer viel tegen FC Twente al vroeg uit met een kuitblessure.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt zonder dat trio vrijdag in eigen huis tegen Willem II en dinsdag mogelijk met Promes op eigen veld tegen Valencia, tegen wie een gelijkspel volstaat voor de knock-outfase van de Champions League.

