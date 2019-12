UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft geen goed woord over voor de manier waarop de VAR momenteel wordt gebruikt. De Sloveen vindt dat de videoarbiter voor meer verwarring dan duidelijkheid zorgt.

"In Engeland checken sommige scheidsrechters de beelden niet eens. In Italië doen ze er soms juist een half uur over. Weet je, het is een zooitje", zegt de zeer kritische Ceferin in een interview met het Engelse Mirror.

"Ik was al nooit voorstander van de VAR. Tegenwoordig zie je dat de grensrechters niet eens meer de behoefte hebben om hun vlag in de lucht te steken. Ze wachten en wachten maar."

Volgens de UEFA-voorzitter wordt de charme van het voetbal weggenomen door de videoscheidsrechter. "De spelers durven een doelpunt niet meer te vieren. Ze wachten eerst op de VAR", zegt hij.

"En wat hands betreft: niemand weet meer wat nu een handsbal is en wat niet. Wat is bewust? De scheidsrechter is geen psychiater die moet weten of iemand bewust hands maakte of niet."

'Hou marge bij buitenspel'

Ceferin vindt dat de VAR ook bij buitenspelgevallen tekortschiet. "Als je een lange neus hebt, sta je tegenwoordig buitenspel, en de lijnen worden getrokken door de VAR zelf. Dat is nogal subjectief", zegt hij.

"Wat de UEFA betreft - we zullen dat overleggen met onze scheidsrechters - moet er een marge van 10 tot 20 centimeter worden aangehouden. Het is prima als je niet vlagt wanneer iemand slechts een centimeter buitenspel staat."

"De betekenis van buitenspel is dat je er duidelijk voordeel uit haalt. Ik ben geen voorstander van hoe het nu gaat, maar als we het nu terugdraaien, zijn we ten dode opgeschreven."

Volgens de voorzitter is het veel makkelijker om te accepteren dat scheidsrechters soms een fout maken. "Net als spelers. Voorheen konden we een week lang discussiëren over een fout. Nu is het een soort technologie geworden. Niemand weet nog wie nu precies de beslissingen neemt."

