Hakim Ziyech en André Onana maken nog altijd kans om uitgeroepen te worden tot Afrikaans voetballer van het jaar. Beide spelers van Ajax behoren tot de tien overgebleven genomineerden.

De Afrikaanse voetbalbond CAF bracht de lijst met kandidaten woensdag terug van dertig naar tien namen. Onder anderen Naby Keïta (Liverpool), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) en Nicolas Pépé (Arsenal) vielen af.

Ziyech en Onana hebben concurrentie van Ismail Bennacer (AC Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli), Mohamed Salah (Liverpool), Odion Ighalo (Shanghai Greenland Shenhua FC), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Riyad Mahrez (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool) en Youcef Belaili (Ahli Jeddah).

Zowel Ziyech als Onana kreeg maandag geen plek in de top dertig van de Ballon d'Or-verkiezing, in tegenstelling tot hun (oud-)teamgenoten bij Ajax Frenkie de Jong (elfde), Matthijs de Ligt (vijftiende), Dusan Tadic (gedeeld twintigste) en Donny van de Beek (gedeeld 28e).

Salah laatste twee jaar beste van Afrika

Ajax maakte vorig seizoen indruk in de Champions League met een plaats in de halve finales. De Amsterdammers zijn ook dit seizoen goed onderweg en hebben dinsdag aan een gelijkspel tegen Valencia genoeg voor een plek in de knock-outfase.

Salah werd de afgelopen twee jaar verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar. De Egyptische aanvaller van Liverpool kreeg vorig jaar de voorkeur boven Mané en Aubameyang, die het jaar daarvoor ook al als tweede en derde eindigden.

De winnaar van 2019 wordt in januari bekendgemaakt op het jaarlijkse gala van de CAF. De bondscoaches en aanvoerders van de Afrikaanse landen, voetballegendes van het continent en een selecte groep journalisten mogen op hun favoriete speler stemmen.